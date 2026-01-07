למרות חידוש השיחות מול סוריה, עדיין ישנם פערים משמעותיים

לאחר הפסקה של כחודשיים, חידשו ישראל וסוריה ב-5 בדצמבר את השיחות הביטחוניות ביניהן בפריז, בניסיון לקדם הסכם ביטחוני. מדובר בהמשך למסלול תיווך אמריקני שנפתח לפני כמה חודשים.

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מאשרים כי חידוש המשא ומתן נעשה בלחץ נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וזאת למרות המבוי הסתום שאליו נקלעו השיחות. לדבריהם, טראמפ מייחס חשיבות רבה להשגת הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה כשלב מקדים להסכם נורמליזציה ולקידום תוכנית השלום שלו במזרח התיכון. עוד נמסר כי השיחות התנהלו באווירה טובה והוחלט להמשיך בהן בניסיון להתקדם לעבר הסכם, אולם הפערים בין הצדדים נותרו עמוקים.