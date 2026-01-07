גורמים בכירים בישראל מסרו כי השיחות חודשו בלחץ אמריקני, וסוכם על הקמת מנגנון משותף לתיאום ותקשורת בין המדינות. עם זאת, לא חל שינוי מהותי וישראל עדיין לא מסכימה לסגת מאזור החיץ וכתר החרמון, נקודה עליה מתעקשת סוריה כתנאי לכל הסכם ביטחוני
יוני בן מנחם | 7 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳
למרות חידוש השיחות מול סוריה, עדיין ישנם פערים משמעותיים
לאחר הפסקה של כחודשיים, חידשו ישראל וסוריה ב-5 בדצמבר את השיחות הביטחוניות ביניהן בפריז, בניסיון לקדם הסכם ביטחוני. מדובר בהמשך למסלול תיווך אמריקני שנפתח לפני כמה חודשים.
גורמים מדיניים בכירים בירושלים מאשרים כי חידוש המשא ומתן נעשה בלחץ נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וזאת למרות המבוי הסתום שאליו נקלעו השיחות. לדבריהם, טראמפ מייחס חשיבות רבה להשגת הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה כשלב מקדים להסכם נורמליזציה ולקידום תוכנית השלום שלו במזרח התיכון. עוד נמסר כי השיחות התנהלו באווירה טובה והוחלט להמשיך בהן בניסיון להתקדם לעבר הסכם, אולם הפערים בין הצדדים נותרו עמוקים.
את המשלחת הישראלית הובילו מזכירו הצבאי של ראש הממשלה ומועמדו לראשות המוסד, רומן גופמן; שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר; וממלא מקום ראש המל״ל, גיל רייך. מהצד הסורי השתתפו שר החוץ, אסעד א-שיבאני, וראש המודיעין, חוסיין אל-סלאמה. בשיחות נכחו גם נציגי הנשיא טראמפ – ג׳ארד קושנר וסטיב ויטקוף – וכן השגריר האמריקני בטורקיה והשליח לסוריה, תומאס ברק.
