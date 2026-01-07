כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים בכירים בישראל מסרו כי השיחות חודשו בלחץ אמריקני, וסוכם על הקמת מנגנון משותף לתיאום ותקשורת בין המדינות. עם זאת, לא חל שינוי מהותי וישראל עדיין לא מסכימה לסגת מאזור החיץ וכתר החרמון, נקודה עליה מתעקשת סוריה כתנאי לכל הסכם ביטחוני

יוני בן מנחם | 7 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

למרות חידוש השיחות מול סוריה, עדיין ישנם פערים משמעותיים

לאחר הפסקה של כחודשיים, חידשו ישראל וסוריה ב-5 בדצמבר את השיחות הביטחוניות ביניהן בפריז, בניסיון לקדם הסכם ביטחוני. מדובר בהמשך למסלול תיווך אמריקני שנפתח לפני כמה חודשים.

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מאשרים כי חידוש המשא ומתן נעשה בלחץ נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וזאת למרות המבוי הסתום שאליו נקלעו השיחות. לדבריהם, טראמפ מייחס חשיבות רבה להשגת הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה כשלב מקדים להסכם נורמליזציה ולקידום תוכנית השלום שלו במזרח התיכון. עוד נמסר כי השיחות התנהלו באווירה טובה והוחלט להמשיך בהן בניסיון להתקדם לעבר הסכם, אולם הפערים בין הצדדים נותרו עמוקים.

את המשלחת הישראלית הובילו מזכירו הצבאי של ראש הממשלה ומועמדו לראשות המוסד, רומן גופמן; שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר; וממלא מקום ראש המל״ל, גיל רייך. מהצד הסורי השתתפו שר החוץ, אסעד א-שיבאני, וראש המודיעין, חוסיין אל-סלאמה. בשיחות נכחו גם נציגי הנשיא טראמפ – ג׳ארד קושנר וסטיב ויטקוף – וכן השגריר האמריקני בטורקיה והשליח לסוריה, תומאס ברק.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע | צילום: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images, Mahmud HAMS / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני), בעת ביקורו של א-שרע בבית הלבן, 10 בנובמבר 2025
בחסות אמריקנית: ישראל וסוריה הודיעו על הקמת מנגנון לקשר ישיר בין המדינות

דורון פסקין

המנגנון נועד לאפשר תיאום מיידי ומתמשך בתחומי המודיעין, מניעת הסלמה צבאית ומגעים דיפלומטיים. "הצהרה משותפת זו משקפת את נחישותם של הצדדים לפתוח דף חדש ביחסיהם לטובת הדורות הבאים", נכתב בהצהרה משותפת לארה"ב, סוריה וישראל

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיאת ונצואלה הזמנית, דלסי רודריגס
טראמפ: ונצואלה תעביר לארה"ב בין 30 ל-50 מיליון חביות נפט

דורון פסקין

נשיא ארה"ב הודיע הלילה כי מדובר בנפט איכותי הנתון תחת סנקציות ומיועד למכירה בשוק האמריקני. במקביל, ערוץ ABC News דיווח כי ממשל טראמפ דורש מוונצואלה לגרש את את סין, רוסיה, איראן וקובה משטחה

כוחות המשטר הסורי בחלב, 12 בפברואר 2025
סוריה: ארבעה הרוגים בחילופי אש בחלב בין כוחות המשטר ל-SDF

דורון פסקין

בסוריה דווח על גרסאות שונות וחילופי האשמות בין המשטר למיליציה הפועלת בתמיכת ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים, בנוגע לירי שהביא לפגיעה באזרחים ובמבנים מאוכלסים

מחאות באיראן
תיעודים מאיראן: גז מדמיע בלב עיר הבירה; עסקים נסגרו כחלק מהמחאה

דורון פסקין

סוחרים ואזרחים הפגינו בבזאר של טהראן; המשטרה פיזרה את ההפגנה בגז מדמיע שהתפשט גם לתחנת הרכבת התחתית. במקביל, ישנם דיווחים סותרים על מספר ההרוגים במהומות ברחבי המדינה

הנשיאה הזמנית של ונצואלה, דלסי רודריגס, 5 בינואר 2025
דלסי רודריגס הושבעה הלילה כנשיאה הזמנית של ונצואלה

דורון פסקין

לאחר שבית המשפט העליון קבע כי יש להבטיח "רציפות מנהלית" בעקבות לכידתו של מדורו על ידי ארה"ב, נכנסה סגניתו לתפקיד "ממלאת מקום הנשיא". בוונצואלה דווח כי רודריגס כבר קיימה ישיבת ממשלה ראשונה, במהלכה הוחלט על הקמת ועדה שתפעל לשחרור מדורו

נשיא אזרבייג'ן, אילהם אלייב, 23 בספטמבר 2025
נשיא אזרבייג'ן: לא נשלח כוחות לאכיפת שלום ברצועת עזה  

דורון פסקין

אילהם אלייב, שארצו הוזכרה כמועמדת לשלוח חיילים לכוח הבין-לאומי, הבהיר הלילה כי "יש הבדל בין שמירת שלום לבין אכיפת שלום", וציין כי אינו שוקל "שום השתתפות בפעולות לחימה מחוץ לאזרבייג'ן"

שתפו: