בסוריה דווח על גרסאות שונות וחילופי האשמות בין המשטר למיליציה הפועלת בתמיכת ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים, בנוגע לירי שהביא לפגיעה באזרחים ובמבנים מאוכלסים
דורון פסקין | 6 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
סוריה: ארבעה הרוגים בחילופי אש בחלב בין כוחות המשטר ל-SDF
לפחות ארבעה בני אדם נהרגו היום בחילופי אש בעיר חלב שבצפון סוריה, בין כוחות המשטר הסורי לבין כוחות ה-SDF – מיליציה הנתמכת בידי ארה"ב, שרוב לוחמיה כורדים.
לפי סוכנות הידיעות הרשמית של סוריה, SANA, כוחות ה-SDF תקפו אזורים סמוכים לכיכר שייח'אן בעיר. בדיווח נמסר כי חייל אחד נהרג ושלושה נוספים נפצעו.
הסוכנות טענה כי מדובר ב"הפרה חדשה של ההסכמות שנחתמו עם ממשלת סוריה", וקראה לתושבים להתרחק ממוקדי החיכוך, במיוחד בשכונות אל-אשרפייה ושייח' מקסוד, עד להשלמת "אבטחת האזור".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו