סוריה: ארבעה הרוגים בחילופי אש בחלב בין כוחות המשטר ל-SDF

לאחר שבית המשפט העליון קבע כי יש להבטיח "רציפות מנהלית" בעקבות לכידתו של מדורו על ידי ארה"ב, נכנסה סגניתו לתפקיד "ממלאת מקום הנשיא". בוונצואלה דווח כי רודריגס כבר קיימה ישיבת ממשלה ראשונה, במהלכה הוחלט על הקמת ועדה שתפעל לשחרור מדורו