לאחר שבית המשפט העליון קבע כי יש להבטיח "רציפות מנהלית" בעקבות לכידתו של מדורו על ידי ארה"ב, נכנסה סגניתו לתפקיד "ממלאת מקום הנשיא". בוונצואלה דווח כי רודריגס כבר קיימה ישיבת ממשלה ראשונה, במהלכה הוחלט על הקמת ועדה שתפעל לשחרור מדורו

דורון פסקין | 6 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

דלסי רודריגס הושבעה הלילה כנשיאה הזמנית של ונצואלה

האספה הלאומית (הפרלמנט) של ונצואלה השביעה הלילה את דלסי רודריגס, שכיהנה עד כה כסגניתו של הנשיא ניקולס מדורו, לתפקיד ממלאת מקום נשיאת הרפובליקה.

ההשבעה בוצעה בעקבות פסיקת בית המשפט העליון במדינה (TSJ), שקבע כי עליה להיכנס לנעלי הנשיא לשם הבטחת "רציפות מנהלית" של השלטון.

המהלך הגיע לאחר שלשכת החוקה של ה-TSJ הגדירה את מצבו של מדורו כ"היעדרות כפויה" הנובעת מ"חטיפה", וככזו היוצרת "אי-יכולת פיזית וזמנית" למלא את תפקידו כנשיא.

הנשיאה הזמנית של ונצואלה, דלסי רודריגס, 5 בינואר 2025

הנשיאה הזמנית של ונצואלה, דלסי רודריגס, 5 בינואר 2025 | צילום: Federico PARRA / AFP via Getty Images

