דלסי רודריגס הושבעה הלילה כנשיאה הזמנית של ונצואלה

האספה הלאומית (הפרלמנט) של ונצואלה השביעה הלילה את דלסי רודריגס, שכיהנה עד כה כסגניתו של הנשיא ניקולס מדורו, לתפקיד ממלאת מקום נשיאת הרפובליקה.

ההשבעה בוצעה בעקבות פסיקת בית המשפט העליון במדינה (TSJ), שקבע כי עליה להיכנס לנעלי הנשיא לשם הבטחת "רציפות מנהלית" של השלטון.