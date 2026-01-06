נשיא אזרבייג'ן: לא נשלח כוחות לאכיפת שלום ברצועת עזה  

נשיא אזרבייג'ן, אילהם אלייב, הבהיר הלילה כי מדינתו אינה מתכוונת להשתתף בכוח לאכיפת השלום ברצועת עזה, גם אם תעלה יוזמה בין-לאומית בנושא. הדברים נאמרו בריאיון לערוצי טלוויזיה מקומיים, ופורסמו באתר הרשמי של נשיאות אזרבייג'ן.

במהלך הריאיון נשאל אלייב על האפשרות שאזרבייג'ן תיטול חלק במאמץ לייצוב הפסקת האש בעזה, לרבות באמצעות פריסת כוחות שמירת שלום. בתשובתו ציין כי אמנם התקבלו פניות בעניין, אך הדגיש כי טרם כל החלטה יש להבין "באופן ברור" את המנדט ואת אופי הפעולה: "יש הבדל בין שמירת שלום לבין אכיפת שלום – אלה שני דברים שונים".