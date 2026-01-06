כניסה
אילהם אלייב, שארצו הוזכרה כמועמדת לשלוח חיילים לכוח הבין-לאומי, הבהיר הלילה כי "יש הבדל בין שמירת שלום לבין אכיפת שלום", וציין כי אינו שוקל "שום השתתפות בפעולות לחימה מחוץ לאזרבייג'ן"

דורון פסקין | 6 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

נשיא אזרבייג'ן: לא נשלח כוחות לאכיפת שלום ברצועת עזה  

נשיא אזרבייג'ן, אילהם אלייב, הבהיר הלילה כי מדינתו אינה מתכוונת להשתתף בכוח לאכיפת השלום ברצועת עזה, גם אם תעלה יוזמה בין-לאומית בנושא. הדברים נאמרו בריאיון לערוצי טלוויזיה מקומיים, ופורסמו באתר הרשמי של נשיאות אזרבייג'ן.

במהלך הריאיון נשאל אלייב על האפשרות שאזרבייג'ן תיטול חלק במאמץ לייצוב הפסקת האש בעזה, לרבות באמצעות פריסת כוחות שמירת שלום. בתשובתו ציין כי אמנם התקבלו פניות בעניין, אך הדגיש כי טרם כל החלטה יש להבין "באופן ברור" את המנדט ואת אופי הפעולה: "יש הבדל בין שמירת שלום לבין אכיפת שלום – אלה שני דברים שונים".

לדבריו, אזרבייג'ן אינה מוכנה, "באופן טבעי", לאפשרות של אכיפת שלום, והבהיר כי מעולם לא שקלה להשתתף במשימה מסוג זה.

נשיא אזרבייג'ן, אילהם אלייב, 23 בספטמבר 2025

נשיא אזרבייג'ן, אילהם אלייב, 23 בספטמבר 2025 | צילום: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

