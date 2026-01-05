חיזבאללה ממשיך להתנגד לפירוק נשקו; האם ישראל תצא בקרוב למבצע צבאי בלבנון?

גורמים ביטחוניים מעריכים כי חיזבאללה ממשיך לסרב להתפרק מנשקו ופועל לסיכול השלב השני של תוכנית ממשלת לבנון לפירוק הנשק הבלתי-חוקי במדינה. לטענת הארגון, החלטה 1701 של מועצת הביטחון של האו"ם, שנכללה בהסכם הפסקת האש, חלה אך ורק על האזור שמדרום לנהר הליטני. כל מה שמעבר לכך, לדבריו, הוא עניין פנים-לבנוני הנוגע לאסטרטגיית ההגנה הלאומית.

עמדה זו מציבה אתגר משמעותי בפני ממשלת לבנון והצבא הלבנוני, אשר צפויים להציג בשבוע הבא את הדוח הסופי על יישום תוכנית איסוף הנשק מדרום לליטני.