ראש הממשלה כינס אמש את הקבינט הביטחוני המצומצם, וצפוי לקיים במהלך השבוע התייעצויות נוספות
יוני בן מנחם | 5 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
חיזבאללה ממשיך להתנגד לפירוק נשקו; האם ישראל תצא בקרוב למבצע צבאי בלבנון?
גורמים ביטחוניים מעריכים כי חיזבאללה ממשיך לסרב להתפרק מנשקו ופועל לסיכול השלב השני של תוכנית ממשלת לבנון לפירוק הנשק הבלתי-חוקי במדינה. לטענת הארגון, החלטה 1701 של מועצת הביטחון של האו"ם, שנכללה בהסכם הפסקת האש, חלה אך ורק על האזור שמדרום לנהר הליטני. כל מה שמעבר לכך, לדבריו, הוא עניין פנים-לבנוני הנוגע לאסטרטגיית ההגנה הלאומית.
עמדה זו מציבה אתגר משמעותי בפני ממשלת לבנון והצבא הלבנוני, אשר צפויים להציג בשבוע הבא את הדוח הסופי על יישום תוכנית איסוף הנשק מדרום לליטני.
ב-3 בינואר, באירוע לציון יום השנה השישי לחיסולם של הגנרל קאסם סולימאני, מפקד כוח "קודס" האיראני, ושל אבו מהדי אל-מוהנדס, ממנהיגי המיליציות בעיראק, קרא מזכ"ל חיזבאללה, השייח' נעים קאסם, "לא לציית לתכתיבים חיצוניים", והדגיש את הצורך בקיום הבחירות לפרלמנט הלבנוני במועדן.
