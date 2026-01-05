נשיא ארה"ב שוחח עם כתבים על מטוס האייר פורס 1: "המשטר הקומוניסטי בקובה נראה כאילו הוא מוכן ליפול". הוא חזר על האיום בנוגע למחאות באיראן והבהיר כי איראן תיפגע מאוד אם היא "תתחיל להרוג אנשים כפי שעשתה בעבר"
דורון פסקין | 5 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
טראמפ: אני "עוקב מקרוב" אחר המצב באיראן; על מבצע אפשרי בקולומביה: "נשמע לי טוב"
הלילה, בשיחה עם כתבים על סיפון אייר פורס 1 בדרכו מפלורידה לוושינגטון, התייחס נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, למצב בוונצואלה, קולומביה, איראן ומדינות נוספות, ורמז כי הוא מוכן להרחיב את השימוש בכוח או באיום בכוח כחלק מהמדיניות האמריקנית.
במישור הפוליטי הפנימי של ונצואלה, טראמפ אותת כי אינו דוחף לבחירות מיידיות, אלא לשיתוף פעולה עם אנשי המנגנון שנותרו בשלטון תוך אמירה שהמבחן יהיה "מה הם יעשו".
לדבריו, סגנית הנשיא, דלסי רודריגז, "משתפת פעולה", אך הבהיר: "אנחנו צריכים גישה לנפט ולדברים אחרים שיאפשרו לנו לבנות מחדש את מדינתם", אמר טראמפ. "אם הם לא יתנהגו יפה, נבצע תקיפה שנייה", איים.
