טראמפ: אני "עוקב מקרוב" אחר המצב באיראן; על מבצע אפשרי בקולומביה: "נשמע לי טוב"

הלילה, בשיחה עם כתבים על סיפון אייר פורס 1 בדרכו מפלורידה לוושינגטון, התייחס נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, למצב בוונצואלה, קולומביה, איראן ומדינות נוספות, ורמז כי הוא מוכן להרחיב את השימוש בכוח או באיום בכוח כחלק מהמדיניות האמריקנית.

במישור הפוליטי הפנימי של ונצואלה, טראמפ אותת כי אינו דוחף לבחירות מיידיות, אלא לשיתוף פעולה עם אנשי המנגנון שנותרו בשלטון תוך אמירה שהמבחן יהיה "מה הם יעשו".