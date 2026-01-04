נתניהו: "יתכן מאוד שאנחנו עומדים ברגע שבו העם האיראני לוקח את גורלו בידו"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייחס היום בפתח ישיבת הממשלה בין היתר למחאות המתפתחות באיראן ולביקורו בפלורידה ופגישותיו עם הנשיא טראמפ.

"שוחחנו על כל ההתפתחויות באזור. אני מייחד את דבריי קודם כל לעזה – הוא היה חד משמעי. הוא חזר על זה גם בשיחות הפנימיות שלנו וגם מול דעת הקהל במסיבת העיתונאים שם. הוא אמר את זה: 'התנאי ההכרחי הוא שהחמאס יתפרק מנשקו'. אין אפשרות אחרת. זה תנאי הכרחי ויסודי למימוש תוכנית 20 הנקודות שלו. לא עשה שום ויתור בזה ולא הראה שום גמישות בנושא הזה", אמר נתניהו בפתח דבריו.