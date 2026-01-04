ראש הממשלה התייחס בפתח ישיבת הממשלה בין היתר לפגישותיו עם נשיא ארה"ב בפלורידה ולעמדה שגילה בנוגע לפירוק חמאס מנשקו: "הוא לא עשה שום ויתור בזה ולא הראה שום גמישות בנושא הזה"
נתניהו: "יתכן מאוד שאנחנו עומדים ברגע שבו העם האיראני לוקח את גורלו בידו"
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייחס היום בפתח ישיבת הממשלה בין היתר למחאות המתפתחות באיראן ולביקורו בפלורידה ופגישותיו עם הנשיא טראמפ.
"שוחחנו על כל ההתפתחויות באזור. אני מייחד את דבריי קודם כל לעזה – הוא היה חד משמעי. הוא חזר על זה גם בשיחות הפנימיות שלנו וגם מול דעת הקהל במסיבת העיתונאים שם. הוא אמר את זה: 'התנאי ההכרחי הוא שהחמאס יתפרק מנשקו'. אין אפשרות אחרת. זה תנאי הכרחי ויסודי למימוש תוכנית 20 הנקודות שלו. לא עשה שום ויתור בזה ולא הראה שום גמישות בנושא הזה", אמר נתניהו בפתח דבריו.
בנוגע לאיראן, סיפר נתניהו: "חזרנו על העמדה המשותפת שלנו של אפס העשרה מצד אחד, וכמובן הצורך להוציא את 400 הקילוגרם של החומר המועשר מאיראן ולפקח על האתרים בפיקוח הדוק ואמיתי. הדיונים האלה היו כמובן בתחילת האירועים שמתפתחים באיראן, האירועים הדרמטיים. ושמעתם את הנשיא מתייחס לזה זמן קצר לאחר מכן. אנחנו כמובן מזדהים עם זה. ממשלת ישראל, מדינת ישראל, והמדיניות שלי. אנחנו מזדהים עם המאבק של העם האיראני, עם השאיפות שלו לחופש וחירות וצדק. ויתכן מאוד שאנחנו עומדים ברגע שבו העם האיראני לוקח את גורלו בידו".
