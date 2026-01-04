איראן: נמשכים הדיווחים על עימותים קשים בין מפגינים לכוחות המשטר; ח'מינאי שלח איום כלפי "הפורעים"

דלסי רודריגס תיטול את סמכויות הנשיא בעקבות מה שהוגדר כ"חטיפה", לאחר שבית המשפט הורה על הבטחת רציפות שלטונית. רודריגס עצמה דרשה את "שחרורו המיידי של הנשיא מדורו", והגדירה את המהלך האמריקני כבעל "גוון ציוני"