כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

סוכנות "מהר" המזוהה עם המשטר דיווחה כי שני מפגינים ושוטר נהרגו בניסיון פריצה לתחנת משטרה. המנהיג העליון הופיע בטלוויזיה הממלכתית וטען כי "גורמים חיצוניים" עומדים מאחורי ההפגנות

דורון פסקין | 4 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

איראן: נמשכים הדיווחים על עימותים קשים בין מפגינים לכוחות המשטר; ח'מינאי שלח איום כלפי "הפורעים"

המחאות באיראן נמשכות, ובמהלך השבת התקבלו דיווחים ממוקדים מאזורים שונים ברחבי המדינה על נפגעים בעימותים קשים עם כוחות המשטר.

סוכנות הידיעות "מהר", המזוהה עם השלטון, דיווחה כי בעיירה מלכשאהי שבמחוז אילאם נהרגו לפחות שלושה בני אדם ואחרים נפצעו, במהלך ניסיון פריצה לתחנת משטרה מקומית – אחד מההרוגים היה שוטר, ושניים נוספים אזרחים שלפי הנטען ניסו לחדור למתקן.

[embed]https://vimeo.com/1151322270?share=copy&fl=sv&fe=ci[/embed]

מחאות באיראן

מחאות באיראן | שימוש לפי סעיף 27א׳

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
סגנית נשיא ונצואלה, דלסי רודריגז, 8 בספטמבר 2025
בית המשפט העליון בוונצואלה: סגניתו של מדורו תכהן "כנשיאה ממלאת מקום"

דורון פסקין

דלסי רודריגס תיטול את סמכויות הנשיא בעקבות מה שהוגדר כ"חטיפה", לאחר שבית המשפט הורה על הבטחת רציפות שלטונית. רודריגס עצמה דרשה את "שחרורו המיידי של הנשיא מדורו", והגדירה את המהלך האמריקני כבעל "גוון ציוני"

המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, לצד נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן ובכירים נוספים
בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות באיראן ונערכים לניסיון להסיט את תשומת הלב מהמחאה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מעריכים כי האזהרה של נשיא ארה"ב כלפי המשטר האיראני מפני פגיעה במפגינים הפעילה לחץ משמעותי על המשטר. לדבריהם, הרמטכ"ל זמיר הנחה להיערך לתרחישים של הפתעה בכלל הזירות

שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת, 'נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, מזכיר המדינה, מרקו רוביו, והיועץ לביטחון המולדת, סטיבן מילר במסיבת העיתונאים, 3 בינואר 2026
טראמפ: "אנחנו ננהל את ונצואלה עד שנוכל לבצע מעבר בטוח, ראוי ושקול" – סיכום מסיבת העיתונאים

צוות מגזין אפוק

לאחר המבצע ללכידת מדורו, אמר נשיא ארה"ב במסיבת עיתונאים כי מזכיר המדינה רוביו שוחח עם סגנית נשיא ונצואלה שאמרה כי "היא מוכנה לעשות את מה שאנחנו חושבים שצריך"

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 15 בדצמבר 2025
טראמפ: היו לנו כמה פצועים, אך ללא הרוגים; תכננו לצאת למבצע כבר לפני ארבעה ימים אבל תנאי מזג האוויר לא אפשרו זאת

דורון פסקין

נשיא ארה"ב אמר בריאיון ל"פוקס ניוז" כי הכוחות בנו בית זהה לביתו של מדורו וכך התאמנו על תפיסתו. "מדורו ורעייתו יגיעו לניו יורק; הם הרגו הרבה אנשים כדי לשמור על השלטון". בתשובה לשאלה האם יתמוך במנהיגת האופוזיציה כנשיאה הבאה השיב: "נצטרך לבחון את זה עכשיו"

תקיפות אוויריות בתימן המיוחסות לסעודיה
דיווחים ממזרח תימן: הכוחות הנתמכים על ידי האמירויות נסוגו מעיר מרכזית באזור בעקבות תקיפות של סעודיה

דורון פסקין

נמשכים הקרבות במזרח תימן בין הממשלה המוכרת בין לאומית ונתמכת על ידי סעודיה, לבין ה-STC – כוח בדלני הנתמך על ידי האמירויות. לפי הדיווחים, ה-STC נסוגו מהעיר סיו'ן, עליה השתלטו לאחרונה, לאחר מהלך צבאי משולב מהאוויר ומהקרקע

שריפה במתחם פוארטה טיונה (Fuerte Tiuna), המתחם הצבאי הגדול ביותר בוונצואלה
טראמפ: נשיא ונצואלה נלכד על ידי ארה"ב

דורון פסקין

ארה"ב פתחה הבוקר בתקיפות אוויריות על בירת ונצואלה ועל יעדים צבאיים ואזרחיים במדינה. התובעת הכללית של ארה"ב: מדורו ורעייתו יישפטו בארה"ב

שתפו: