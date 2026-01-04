סוכנות "מהר" המזוהה עם המשטר דיווחה כי שני מפגינים ושוטר נהרגו בניסיון פריצה לתחנת משטרה. המנהיג העליון הופיע בטלוויזיה הממלכתית וטען כי "גורמים חיצוניים" עומדים מאחורי ההפגנות
איראן: נמשכים הדיווחים על עימותים קשים בין מפגינים לכוחות המשטר; ח'מינאי שלח איום כלפי "הפורעים"
המחאות באיראן נמשכות, ובמהלך השבת התקבלו דיווחים ממוקדים מאזורים שונים ברחבי המדינה על נפגעים בעימותים קשים עם כוחות המשטר.
סוכנות הידיעות "מהר", המזוהה עם השלטון, דיווחה כי בעיירה מלכשאהי שבמחוז אילאם נהרגו לפחות שלושה בני אדם ואחרים נפצעו, במהלך ניסיון פריצה לתחנת משטרה מקומית – אחד מההרוגים היה שוטר, ושניים נוספים אזרחים שלפי הנטען ניסו לחדור למתקן.
