בית המשפט העליון בוונצואלה: סגניתו של מדורו תכהן "כנשיאה ממלאת מקום"

בעקבות המבצע האמריקני אתמול, שבמהלכו לכדה ארה"ב את נשיא ונצואלה ניקולס מדורו והעבירה אותו לניו-יורק, נקט הלילה בית המשפט העליון של ונצואלה (TSJ) בצעד חירום שנועד למנוע ואקום שלטוני.

בהחלטה שהוקראה בשידורי רדיו וטלוויזיה ממלכתיים, הורתה נשיאת הלשכה החוקתית, השופטת טניה ד’אמליו, כי סגנית הנשיא דלסי אלואינה רודריגס גומס "תיטול ותפעיל, במעמד של ממלאת מקום, את מלוא הסמכויות, החובות והסמכויות הנלוות לתפקיד נשיא הרפובליקה הבוליבריאנית של ונצואלה, וזאת לשם הבטחת הרציפות המנהלית וההגנה הכוללת על האומה". הלשכה החוקתית היא הלשכה המרכזית של בית המשט העליון.