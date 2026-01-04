דלסי רודריגס תיטול את סמכויות הנשיא בעקבות מה שהוגדר כ"חטיפה", לאחר שבית המשפט הורה על הבטחת רציפות שלטונית. רודריגס עצמה דרשה את "שחרורו המיידי של הנשיא מדורו", והגדירה את המהלך האמריקני כבעל "גוון ציוני"
דורון פסקין | 4 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
בית המשפט העליון בוונצואלה: סגניתו של מדורו תכהן "כנשיאה ממלאת מקום"
בעקבות המבצע האמריקני אתמול, שבמהלכו לכדה ארה"ב את נשיא ונצואלה ניקולס מדורו והעבירה אותו לניו-יורק, נקט הלילה בית המשפט העליון של ונצואלה (TSJ) בצעד חירום שנועד למנוע ואקום שלטוני.
בהחלטה שהוקראה בשידורי רדיו וטלוויזיה ממלכתיים, הורתה נשיאת הלשכה החוקתית, השופטת טניה ד’אמליו, כי סגנית הנשיא דלסי אלואינה רודריגס גומס "תיטול ותפעיל, במעמד של ממלאת מקום, את מלוא הסמכויות, החובות והסמכויות הנלוות לתפקיד נשיא הרפובליקה הבוליבריאנית של ונצואלה, וזאת לשם הבטחת הרציפות המנהלית וההגנה הכוללת על האומה". הלשכה החוקתית היא הלשכה המרכזית של בית המשט העליון.
עוד קבע ה-TSJ כי יש להודיע "באופן מיידי" על ההחלטה לרודריגס עצמה, למועצה להגנת האומה, לפיקוד הצבאי העליון ולפרלמנט. בשלב זה לא נמסר מועד לטקס השבעה, ולא נקבע לוח זמנים לכניסתה הפורמלית לתפקיד. בית המשפט נימק את החלטתו בכך שהוא מגיב למה שהגדיר כ"חטיפה" של מדורו בידי כוחות אמריקניים והעברתו לארה"ב – מצב שתואר כ"חריג, בלתי טיפוסי וכוח עליון שאינו מוסדר במפורש בחוקה".
