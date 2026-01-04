כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים בכירים בישראל מעריכים כי האזהרה של נשיא ארה"ב כלפי המשטר האיראני מפני פגיעה במפגינים הפעילה לחץ משמעותי על המשטר. לדבריהם, הרמטכ"ל זמיר הנחה להיערך לתרחישים של הפתעה בכלל הזירות

יוני בן מנחם | 4 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות באיראן ונערכים לניסיון להסיט את תשומת הלב מהמחאה

ישראל נערכת לאפשרות שאיראן תנסה להסיט את תשומת הלב של דעת הקהל הפנימית מחומרת הדיכוי האלים של המחאות נגד המשטר, באמצעות מהלך צבאי או ביטחוני נגד ישראל.

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי ישראל עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן, וכי הרמטכ"ל, אייל זמיר, הנחה, בהמשך ללקחי אירועי ה-7 באוקטובר, להיערך לתרחישים של הפתעה בכלל הזירות, לרבות מוכנות לאפשרות של תקיפה איראנית ישירה על ישראל.

במערכת הביטחון הבהירו לשרים בממשלה כי עליהם להימנע מהתבטאויות פומביות בנושא איראן, מחשש למיסקלקולציה שעלולה לגרור את ישראל לעימות רחב בעיתוי שאינו משרת את האינטרסים שלה.

המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, לצד נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן ובכירים נוספים

המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, לצד נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן ובכירים נוספים | צילום: khamenei.ir

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
סגנית נשיא ונצואלה, דלסי רודריגז, 8 בספטמבר 2025
בית המשפט העליון בוונצואלה: סגניתו של מדורו תכהן "כנשיאה ממלאת מקום"

דורון פסקין

דלסי רודריגס תיטול את סמכויות הנשיא בעקבות מה שהוגדר כ"חטיפה", לאחר שבית המשפט הורה על הבטחת רציפות שלטונית. רודריגז עצמה דרשה את "שחרורו המיידי של הנשיא מדורו", והגדירה את המהלך האמריקני כבעל "גוון ציוני"

שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת, 'נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, מזכיר המדינה, מרקו רוביו, והיועץ לביטחון המולדת, סטיבן מילר במסיבת העיתונאים, 3 בינואר 2026
טראמפ: "אנחנו ננהל את ונצואלה עד שנוכל לבצע מעבר בטוח, ראוי ושקול" – סיכום מסיבת העיתונאים

צוות מגזין אפוק

לאחר המבצע ללכידת מדורו, אמר נשיא ארה"ב במסיבת עיתונאים כי מזכיר המדינה רוביו שוחח עם סגנית נשיא ונצואלה שאמרה כי "היא מוכנה לעשות את מה שאנחנו חושבים שצריך"

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 15 בדצמבר 2025
טראמפ: היו לנו כמה פצועים, אך ללא הרוגים; תכננו לצאת למבצע כבר לפני ארבעה ימים אבל תנאי מזג האוויר לא אפשרו זאת

דורון פסקין

נשיא ארה"ב אמר בריאיון ל"פוקס ניוז" כי הכוחות בנו בית זהה לביתו של מדורו וכך התאמנו על תפיסתו. "מדורו ורעייתו יגיעו לניו יורק; הם הרגו הרבה אנשים כדי לשמור על השלטון". בתשובה לשאלה האם יתמוך במנהיגת האופוזיציה כנשיאה הבאה השיב: "נצטרך לבחון את זה עכשיו"

תקיפות אוויריות בתימן המיוחסות לסעודיה
דיווחים ממזרח תימן: הכוחות הנתמכים על ידי האמירויות נסוגו מעיר מרכזית באזור בעקבות תקיפות של סעודיה

דורון פסקין

נמשכים הקרבות במזרח תימן בין הממשלה המוכרת בין לאומית ונתמכת על ידי סעודיה, לבין ה-STC – כוח בדלני הנתמך על ידי האמירויות. לפי הדיווחים, ה-STC נסוגו מהעיר סיו'ן, עליה השתלטו לאחרונה, לאחר מהלך צבאי משולב מהאוויר ומהקרקע

שריפה במתחם פוארטה טיונה (Fuerte Tiuna), המתחם הצבאי הגדול ביותר בוונצואלה
טראמפ: נשיא ונצואלה נלכד על ידי ארה"ב

דורון פסקין

ארה"ב פתחה הבוקר בתקיפות אוויריות על בירת ונצואלה ועל יעדים צבאיים ואזרחיים במדינה. התובעת הכללית של ארה"ב: מדורו ורעייתו יישפטו בארה"ב

מחאות באיראן
דיווח מאיראן: לפחות 119 אזרחים נעצרו, שבעה בני אדם נהרגו; טראמפ שלח איום מפורש למשטר

דורון פסקין

סוכנות הידיעות HRANA, המזוהה עם ארגוני זכויות אדם המתנגדים למשטר, דיווחה כי כוחות הביטחון האיראנים עברו ממדיניות הכלה למדיניות אלימה במיוחד, וכי המרחב הציבורי בערים המרכזיות עבר "מיליטריזציה". נשיא ארה"ב: "אם איראן תירה ותהרוג מפגינים, ארה"ב תבוא לעזרתם"

שתפו: