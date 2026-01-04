בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות באיראן ונערכים לניסיון להסיט את תשומת הלב מהמחאה

ישראל נערכת לאפשרות שאיראן תנסה להסיט את תשומת הלב של דעת הקהל הפנימית מחומרת הדיכוי האלים של המחאות נגד המשטר, באמצעות מהלך צבאי או ביטחוני נגד ישראל.

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי ישראל עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן, וכי הרמטכ"ל, אייל זמיר, הנחה, בהמשך ללקחי אירועי ה-7 באוקטובר, להיערך לתרחישים של הפתעה בכלל הזירות, לרבות מוכנות לאפשרות של תקיפה איראנית ישירה על ישראל.