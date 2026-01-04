גורמים בכירים בישראל מעריכים כי האזהרה של נשיא ארה"ב כלפי המשטר האיראני מפני פגיעה במפגינים הפעילה לחץ משמעותי על המשטר. לדבריהם, הרמטכ"ל זמיר הנחה להיערך לתרחישים של הפתעה בכלל הזירות
יוני בן מנחם | 4 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳
בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות באיראן ונערכים לניסיון להסיט את תשומת הלב מהמחאה
ישראל נערכת לאפשרות שאיראן תנסה להסיט את תשומת הלב של דעת הקהל הפנימית מחומרת הדיכוי האלים של המחאות נגד המשטר, באמצעות מהלך צבאי או ביטחוני נגד ישראל.
גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי ישראל עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן, וכי הרמטכ"ל, אייל זמיר, הנחה, בהמשך ללקחי אירועי ה-7 באוקטובר, להיערך לתרחישים של הפתעה בכלל הזירות, לרבות מוכנות לאפשרות של תקיפה איראנית ישירה על ישראל.
במערכת הביטחון הבהירו לשרים בממשלה כי עליהם להימנע מהתבטאויות פומביות בנושא איראן, מחשש למיסקלקולציה שעלולה לגרור את ישראל לעימות רחב בעיתוי שאינו משרת את האינטרסים שלה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו