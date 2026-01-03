טראמפ: "אנחנו ננהל את ונצואלה עד שנוכל לבצע מעבר בטוח, ראוי ושקול" – סיכום מסיבת העיתונאים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, קיים הערב מסיבת עיתונאים בה התייחס למבצע בוונצואלה במהלכו נלכד נשיא ונצואלה, ניקולאס מדורו, ולמהלכים הצפויים בהמשך לאחר המבצע.

"הייתה זו מתקפה שכמותה אנשים לא ראו מאז מלחמת העולם השנייה. זה היה שימוש בכוח נגד מבצר צבאי מבוצר בכבדות בלב קראקס, במטרה להביא את הדיקטטור העבריין ניקולס מדורו לדין. זה היה אחד ממפגני העוצמה, היעילות והכוח המרשימים ביותר של הצבא האמריקני בהיסטוריה האמריקנית", אמר טראמפ בפתח דבריו.

בנוגע לשלטון העתידי בוונצואלה, אמר טראמפ: "אנחנו ננהל את המדינה עד למועד שבו נוכל לבצע מעבר בטוח, ראוי ושקול. אנחנו לא רוצים להיות מעורבים בכך שמישהו אחר ייכנס לשלטון, ונקבל את אותו מצב שהיה לנו במשך שנים ארוכות. לכן ננהל את המדינה עד למועד שבו נוכל לבצע מעבר בטוח, ראוי ושקול, והוא חייב להיות שקול כי זה מה שמנחה אותנו. אנחנו רוצים שלום, חירות וצדק עבור העם הגדול של ונצואלה, וזה כולל רבים מוונצואלה שחיים כעת בארה"ב ורוצים לחזור לארצם. זו מולדתם.