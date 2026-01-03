טראמפ: היו לנו כמה פצועים, אך ללא הרוגים; תכננו לצאת למבצע כבר לפני ארבעה ימים אבל תנאי מזג האוויר לא אפשרו זאת

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום בריאיון לערוץ פוקס ניוז למבצע האמריקני בוונצואלה, שבמהלכו נלכד הנשיא ניקולאס מדורו.

לדבריו, הממשל האמריקני בוחן כעת את זהות מחליפו האפשרי של מדורו. כשנשאל האם יתמוך במריה קורינה מצ'אדו, מנהיגת האופוזיציה שזכתה אשתקד בפרס נובל לשלום, כנשיאה הבאה של המדינה, השיב: “נצטרך לבחון את זה עכשיו. יש להם סגנית נשיא, כידוע לכם".

הוא התייחס גם לבחירות האחרונות בוונצואלה והטיל ספק בלגיטימיות שלהן: "אני לא יודע איזה סוג של בחירות אלו היו, אבל בחירתו של מדורו הייתה בושה", אמר. לדבריו, "אלה היו בחירות מזויפות, ולעם אין אהבה אליו – זה בטוח. הייתה לו מעט מאוד נאמנות, אם בכלל. הוא היה דיקטטור".