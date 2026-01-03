כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא ארה"ב אמר בריאיון ל"פוקס ניוז" כי הכוחות בנו בית זהה לביתו של מדורו וכך התאמנו על תפיסתו. "מדורו ורעייתו יגיעו לניו יורק; הם הרגו הרבה אנשים כדי לשמור על השלטון". בתשובה לשאלה האם יתמוך במנהיגת האופוזיציה כנשיאה הבאה השיב: "נצטרך לבחון את זה עכשיו"

דורון פסקין | 3 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: היו לנו כמה פצועים, אך ללא הרוגים; תכננו לצאת למבצע כבר לפני ארבעה ימים אבל תנאי מזג האוויר לא אפשרו זאת

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום בריאיון לערוץ פוקס ניוז למבצע האמריקני בוונצואלה, שבמהלכו נלכד הנשיא ניקולאס מדורו.

לדבריו, הממשל האמריקני בוחן כעת את זהות מחליפו האפשרי של מדורו. כשנשאל האם יתמוך במריה קורינה מצ'אדו, מנהיגת האופוזיציה שזכתה אשתקד בפרס נובל לשלום, כנשיאה הבאה של המדינה, השיב: “נצטרך לבחון את זה עכשיו. יש להם סגנית נשיא, כידוע לכם".

הוא התייחס גם לבחירות האחרונות בוונצואלה והטיל ספק בלגיטימיות שלהן: "אני לא יודע איזה סוג של בחירות אלו היו, אבל בחירתו של מדורו הייתה בושה", אמר. לדבריו, "אלה היו בחירות מזויפות, ולעם אין אהבה אליו – זה בטוח. הייתה לו מעט מאוד נאמנות, אם בכלל. הוא היה דיקטטור".

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 15 בדצמבר 2025

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 15 בדצמבר 2025 | צילום: Anna Moneymaker/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תקיפות אוויריות בתימן המיוחסות לסעודיה
דיווחים ממזרח תימן: הכוחות הנתמכים על ידי האמירויות נסוגו מעיר מרכזית באזור בעקבות תקיפות של סעודיה

דורון פסקין

נמשכים הקרבות במזרח תימן בין הממשלה המוכרת בין לאומית ונתמכת על ידי סעודיה, לבין ה-STC – כוח בדלני הנתמך על ידי האמירויות. לפי הדיווחים, ה-STC נסוגו מהעיר סיו'ן, עליה השתלטו לאחרונה, לאחר מהלך צבאי משולב מהאוויר ומהקרקע

שריפה במתחם פוארטה טיונה (Fuerte Tiuna), המתחם הצבאי הגדול ביותר בוונצואלה
טראמפ: נשיא ונצואלה נלכד על ידי ארה"ב

דורון פסקין

ארה"ב פתחה הבוקר בתקיפות אוויריות על בירת ונצואלה ועל יעדים צבאיים ואזרחיים במדינה. התובעת הכללית של ארה"ב: מדורו ורעייתו יישפטו בארה"ב

מחאות באיראן
דיווח מאיראן: לפחות 119 אזרחים נעצרו, שבעה בני אדם נהרגו; טראמפ שלח איום מפורש למשטר

דורון פסקין

סוכנות הידיעות HRANA, המזוהה עם ארגוני זכויות אדם המתנגדים למשטר, דיווחה כי כוחות הביטחון האיראנים עברו ממדיניות הכלה למדיניות אלימה במיוחד, וכי המרחב הציבורי בערים המרכזיות עבר "מיליטריזציה". נשיא ארה"ב: "אם איראן תירה ותהרוג מפגינים, ארה"ב תבוא לעזרתם"

עלי אל-עמודי
המחליף של סינוואר? דיווחים ערביים: עלי אל-עמודי הפך לדמות המובילה את חמאס ברצועת עזה

דורון פסקין

לפי הדיווחים, מקורבו של יחיא סינוואר, שישב בכלא הישראלי ושוחרר בעסקת שליט, מונה באופן זמני לנהל את הנהגת חמאס בעזה, ואף החל לערוך מה שהוגדר כ"מהפכה פנימית" בארגון הטרור

כוחות צה״ל בגבול לבנון
האולטימטום לפירוק חיזבאללה מנשקו פקע; חשש בלבנון ממבצע ישראלי קרוב

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מסרו כי ראש הממשלה צפוי לקיים שורה של דיונים בנוגע לאפשרות לצאת למבצע להחלשת ארגון הטרור. פרשנים בלבנון טוענים כי על חיזבאללה להיענות לעצה של מצרים, קטאר וטורקיה ולמסור את נשקו, אחרת עלול לאבד את ההגנה הפוליטית לה הוא זוכה ולהעמיק את הקרע במדינה

כוחות מועצת המעבר הדרומית (STC) בדרום תימן, 24 ביוני 2020
בין אולטימטום לפשרה: סידור מחדש של הכוחות הפועלים במזרח תימן

דורון פסקין

לאחר פקיעת האולטימטום הסעודי, הודיעה מועצת המעבר הדרומית על פריסתם של כוחות המזוהים עם הקואליציה בראשות סעודיה במחוזות חדרמות ואל-מהרה ללא עימות צבאי – מה שהוצג כסוג של פשרה זמנית בין הצדדים

שתפו: