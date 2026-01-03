כניסה
נמשכים הקרבות במזרח תימן בין הממשלה המוכרת בין לאומית ונתמכת על ידי סעודיה, לבין ה-STC – כוח בדלני הנתמך על ידי האמירויות. לפי הדיווחים, ה-STC נסוגו מהעיר סיו'ן, עליה השתלטו לאחרונה, לאחר מהלך צבאי משולב מהאוויר ומהקרקע

דורון פסקין | 3 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

דיווחים ממזרח תימן: הכוחות הנתמכים על ידי האמירויות נסוגו מעיר מרכזית באזור בעקבות תקיפות של סעודיה

העימות במזרח תימן בין כוחות הנאמנים לסעודיה לבין כוחות המזוהים עם איחוד האמירויות החריף אתמול, לאחר שדווח על תקיפות אוויריות המיוחסות לסעודיה באזור העיר סי'ון שבוואדי חד'רמות. זאת, במקביל למהלך קרקעי שמובילים כוחות "דרע אל-וטן", המזוהים עם ממשלת תימן ועם ריאד, במטרה להשיב לשליטתם מחנות ומתקנים צבאיים שנתפסו בשבועות האחרונים על ידי כוחות "מועצת המעבר הדרומית" (STC), הנתמכת על ידי איחוד האמירויות.

הבוקר, על פי דיווחים מקומיים ותיעודים שעלו לרשתות החברתיות, כוחות פרו-סעודיים השתלטו מחדש על העיר סי'ון, לאחר שכוחות ה-STC נסוגו מהאזור בעקבות התקיפות המיוחסות לסעודיה.

תקיפות אוויריות בתימן המיוחסות לסעודיה

תקיפות אוויריות בתימן המיוחסות לסעודיה | צילום: AFPTV / AFP via Getty Images

