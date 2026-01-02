סוכנות הידיעות HRANA, המזוהה עם ארגוני זכויות אדם המתנגדים למשטר, דיווחה כי כוחות הביטחון האיראנים עברו ממדיניות הכלה למדיניות אלימה במיוחד, וכי המרחב הציבורי בערים המרכזיות עבר "מיליטריזציה". נשיא ארה"ב: "אם איראן תירה ותהרוג מפגינים, ארה"ב תבוא לעזרתם"
דורון פסקין | 2 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
דיווח מאיראן: לפחות 119 אזרחים נעצרו, שבעה בני אדם נהרגו; טראמפ שלח איום מפורש למשטר
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב בפוסט שפרסם ברשת Truth Social כי אם איראן תירה ותהרוג באלימות מפגינים שלווים, כפי שנהוג אצלם, ארה"ב תבוא לעזרתם. "אנחנו ערוכים, טעונים ומוכנים לצאת לדרך".
הדברים נאמרו על רקע גל מחאות נרחב באיראן, הנמשך מאז יום ראשון ומתפשט לרוב ערי המדינה. בחלק מהמוקדים דווח על אלימות קשה ועימותים בין מפגינים לכוחות הביטחון, כולל תיעודים מצולמים מהשטח.
עלי לאריג'אני, יועצו של המנהיג העליון באיראן, עלי ח'מינאי, הגיב ב-X לפוסט של טראמפ: "עם ההצהרות של גורמים ישראלים ושל דונלד טראמפ, מה שקרה מאחורי הקלעים יצא לאור. אנו מבחינים בין הסוחרים המוחים לבין מעשי הוונדליזם, וטראמפ חייב להבין שהתערבות ארה"ב בעניין פנימי זה תערער את היציבות באזור כולו ותשמיד את האינטרסים האמריקנים.
