דיווח מאיראן: לפחות 119 אזרחים נעצרו, שבעה בני אדם נהרגו; טראמפ שלח איום מפורש למשטר

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב בפוסט שפרסם ברשת Truth Social כי אם איראן תירה ותהרוג באלימות מפגינים שלווים, כפי שנהוג אצלם, ארה"ב תבוא לעזרתם. "אנחנו ערוכים, טעונים ומוכנים לצאת לדרך".

הדברים נאמרו על רקע גל מחאות נרחב באיראן, הנמשך מאז יום ראשון ומתפשט לרוב ערי המדינה. בחלק מהמוקדים דווח על אלימות קשה ועימותים בין מפגינים לכוחות הביטחון, כולל תיעודים מצולמים מהשטח.