סוכנות הידיעות HRANA, המזוהה עם ארגוני זכויות אדם המתנגדים למשטר, דיווחה כי כוחות הביטחון האיראנים עברו ממדיניות הכלה למדיניות אלימה במיוחד, וכי המרחב הציבורי בערים המרכזיות עבר "מיליטריזציה". נשיא ארה"ב: "אם איראן תירה ותהרוג מפגינים, ארה"ב תבוא לעזרתם"

דורון פסקין | 2 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

דיווח מאיראן: לפחות 119 אזרחים נעצרו, שבעה בני אדם נהרגו; טראמפ שלח איום מפורש למשטר

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב בפוסט שפרסם ברשת Truth Social כי אם איראן תירה ותהרוג באלימות מפגינים שלווים, כפי שנהוג אצלם, ארה"ב תבוא לעזרתם. "אנחנו ערוכים, טעונים ומוכנים לצאת לדרך".

הדברים נאמרו על רקע גל מחאות נרחב באיראן, הנמשך מאז יום ראשון ומתפשט לרוב ערי המדינה. בחלק מהמוקדים דווח על אלימות קשה ועימותים בין מפגינים לכוחות הביטחון, כולל תיעודים מצולמים מהשטח.

עלי לאריג'אני, יועצו של המנהיג העליון באיראן, עלי ח'מינאי, הגיב ב-X לפוסט של טראמפ: "עם ההצהרות של גורמים ישראלים ושל דונלד טראמפ, מה שקרה מאחורי הקלעים יצא לאור. אנו מבחינים בין הסוחרים המוחים לבין מעשי הוונדליזם, וטראמפ חייב להבין שהתערבות ארה"ב בעניין פנימי זה תערער את היציבות באזור כולו ותשמיד את האינטרסים האמריקנים.

מחאות באיראן

מחאות באיראן | שימוש לפי סעיף 27א׳

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
עלי אל-עמודי
המחליף של סינוואר? דיווחים ערביים: עלי אל-עמודי הפך לדמות המובילה את חמאס ברצועת עזה

דורון פסקין

לפי הדיווחים, מקורבו של יחיא סינוואר, שישב בכלא הישראלי ושוחרר בעסקת שליט, מונה באופן זמני לנהל את הנהגת חמאס בעזה, ואף החל לערוך מה שהוגדר כ"מהפכה פנימית" בארגון הטרור

כוחות צה״ל בגבול לבנון
האולטימטום לפירוק חיזבאללה מנשקו פקע; חשש בלבנון ממבצע ישראלי קרוב

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מסרו כי ראש הממשלה צפוי לקיים שורה של דיונים בנוגע לאפשרות לצאת למבצע להחלשת ארגון הטרור. פרשנים בלבנון טוענים כי על חיזבאללה להיענות לעצה של מצרים, קטאר וטורקיה ולמסור את נשקו, אחרת עלול לאבד את ההגנה הפוליטית לה הוא זוכה ולהעמיק את הקרע במדינה

כוחות מועצת המעבר הדרומית (STC) בדרום תימן, 24 ביוני 2020
בין אולטימטום לפשרה: סידור מחדש של הכוחות הפועלים במזרח תימן

דורון פסקין

לאחר פקיעת האולטימטום הסעודי, הודיעה מועצת המעבר הדרומית על פריסתם של כוחות המזוהים עם הקואליציה בראשות סעודיה במחוזות חדרמות ואל-מהרה ללא עימות צבאי – מה שהוצג כסוג של פשרה זמנית בין הצדדים

מחאות באיראן
קריאות נגד ח'מינאי ודיווחים על ירי כלפי מפגינים – המחאה באיראן ממשיכה להתפשט לעוד ערים

דורון פסקין

באיראן דווח על הפגנות שהתקיימו בין היתר בערים קום, איספהאן, טהראן, חוראמאבד ולורסטן, שם דווח על מפגינים שהציתו תחנת משטרה

חברי התשתית | קרדיט: דוברות שב״כ
כוחות הביטחון חשפו תשתית להברחת אמל"ח שפעלה בגבול הדרומי באמצעות רחפנים

אורן שלום

כתב אישום הוגש היום נגד ארבעת חברי החוליה, אזרחי ישראל תושבי מסעודין אל עזאזמה שבנגב

חיילים בצבא איראן במהלך מצעד צבאי, 18 באפריל 2025
בכירים בישראל מעריכים: המחאה באיראן תתקשה לערער את המשטר ללא עריקה ותמיכה של אנשי צבא

יוני בן מנחם

השאלה האם קיים סיכוי שגורמים בצבא האיראני הסדיר יצטרפו למחאה עממית ויפעלו נגד משמרות המהפכה מעסיקה מזה זמן רב את קהילות המודיעין במערב. בישראל עוקבים, אך בשלב זה אין סימנים לכך

