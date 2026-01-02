האולטימטום לפירוק חיזבאללה מנשקו פקע; חשש בלבנון ממבצע ישראלי קרוב

מועד האולטימטום שהציב ממשל טראמפ לממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו פקע, ובביירות גוברים החששות כי ישראל עומדת לפתוח בקרוב במבצע צבאי נרחב שמטרתו להחליש את הארגון. זאת, על רקע כישלונה של ממשלת לבנון לעמוד בהתחייבותה ולהביא לפירוק חיזבאללה מנשקו.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, שומרים על עמימות בנוגע לתוכן הדיונים שקיימו בנושא, וממעטים לחשוף פרטים. לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, חוסר הבהירות הזה מגביר את המתח בלבנון ואת החשש מפני מכת פתע ישראלית עוצמתית נגד חיזבאללה, בסמוך לשובו של נתניהו לישראל.