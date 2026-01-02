כניסה
בכירים בירושלים מסרו כי ראש הממשלה צפוי לקיים שורה של דיונים בנוגע לאפשרות לצאת למבצע להחלשת ארגון הטרור. פרשנים בלבנון טוענים כי על חיזבאללה להיענות לעצה של מצרים, קטאר וטורקיה ולמסור את נשקו, אחרת עלול לאבד את ההגנה הפוליטית לה הוא זוכה ולהעמיק את הקרע במדינה

2 בינואר 2026

האולטימטום לפירוק חיזבאללה מנשקו פקע; חשש בלבנון ממבצע ישראלי קרוב

מועד האולטימטום שהציב ממשל טראמפ לממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו פקע, ובביירות גוברים החששות כי ישראל עומדת לפתוח בקרוב במבצע צבאי נרחב שמטרתו להחליש את הארגון. זאת, על רקע כישלונה של ממשלת לבנון לעמוד בהתחייבותה ולהביא לפירוק חיזבאללה מנשקו.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, שומרים על עמימות בנוגע לתוכן הדיונים שקיימו בנושא, וממעטים לחשוף פרטים. לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, חוסר הבהירות הזה מגביר את המתח בלבנון ואת החשש מפני מכת פתע ישראלית עוצמתית נגד חיזבאללה, בסמוך לשובו של נתניהו לישראל.

אותם גורמים מציינים כי במהלך הפגישה הבהיר טראמפ לנתניהו כי אם צבא לבנון לא יצליח לפרק את חיזבאללה מנשקו, וישראל תסבור כי יש לפעול לשם כך, ארה"ב לא תעמוד בדרכה. טראמפ שב והדגיש את עמדתו שלפיה יש לפרק את חיזבאללה מנשקו באופן מלא. עוד נמסר כי מבחינת ממשלת לבנון, העברת הנשק לידי המדינה ללא תנאים נתפסת כמהלך חיוני למניעת עימותים נוספים, לשמירה על היציבות הפנימית ולחיזוק מעמדה של לבנון בזירה הבין-לאומית.

כוחות צה״ל בגבול לבנון

כוחות צה״ל בגבול לבנון, 23 בנובמבר 2025 | צילום: Jalaa MAREY / AFP via Getty Images

כוחות מועצת המעבר הדרומית (STC) בדרום תימן, 24 ביוני 2020
בין אולטימטום לפשרה: סידור מחדש של הכוחות הפועלים במזרח תימן

דורון פסקין

לאחר פקיעת האולטימטום הסעודי, הודיעה מועצת המעבר הדרומית על פריסתם של כוחות המזוהים עם הקואליציה בראשות סעודיה במחוזות חדרמות ואל-מהרה ללא עימות צבאי – מה שהוצג כסוג של פשרה זמנית בין הצדדים

מחאות באיראן
קריאות נגד ח'מינאי ודיווחים על ירי כלפי מפגינים – המחאה באיראן ממשיכה להתפשט לעוד ערים

דורון פסקין

באיראן דווח על הפגנות שהתקיימו בין היתר בערים קום, איספהאן, טהראן, חוראמאבד ולורסטן, שם דווח על מפגינים שהציתו תחנת משטרה

חברי התשתית | קרדיט: דוברות שב״כ
כוחות הביטחון חשפו תשתית להברחת אמל"ח שפעלה בגבול הדרומי באמצעות רחפנים

אורן שלום

כתב אישום הוגש היום נגד ארבעת חברי החוליה, אזרחי ישראל תושבי מסעודין אל עזאזמה שבנגב

חיילים בצבא איראן במהלך מצעד צבאי, 18 באפריל 2025
בכירים בישראל מעריכים: המחאה באיראן תתקשה לערער את המשטר ללא עריקה ותמיכה של אנשי צבא

יוני בן מנחם

השאלה האם קיים סיכוי שגורמים בצבא האיראני הסדיר יצטרפו למחאה עממית ויפעלו נגד משמרות המהפכה מעסיקה מזה זמן רב את קהילות המודיעין במערב. בישראל עוקבים, אך בשלב זה אין סימנים לכך

מאבטח של כוחות הביטחון הסורי בחלב, 18 בנובמבר 2025
סוריה: הרוג ושני פצועים בפיגוע התאבדות במחסום צבאי בחלב

דורון פסקין

לפי דובר משרד הפנים הסורי, המחבל ככל הנראה "בעל רקע אידיאולוגי או ארגוני הקשור לדאע"ש". לפי דיווחים לא רשמיים בסוריה, היעד המקורי של המחבל היה להגיע לאחת הכנסיות באזור, בה חגגו את ערב השנה החדשה

תיעוד מהתקיפה כפי שעלה בערוץ הטלגרם של המנהל הרשמי של חרסון
רוסיה: לפחות 24 בני אדם נהרגו בתקיפה אוקראינית על חרסון

דורון פסקין

לפי הרשויות ברוסיה, מדובר במתקפת כטב"מים על מלון ובית קפה. דוברת משרד החוץ הרוסי: "אנו מאשימים את כל מי שמממן את הנבלים הטרוריסטים באוקראינה". מנגד, צבא אוקראינה עדכן כי רוסיה שיגרה 205 כטב"מים לשטחה במהלך הלילה

