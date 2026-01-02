בכירים בירושלים מסרו כי ראש הממשלה צפוי לקיים שורה של דיונים בנוגע לאפשרות לצאת למבצע להחלשת ארגון הטרור. פרשנים בלבנון טוענים כי על חיזבאללה להיענות לעצה של מצרים, קטאר וטורקיה ולמסור את נשקו, אחרת עלול לאבד את ההגנה הפוליטית לה הוא זוכה ולהעמיק את הקרע במדינה
האולטימטום לפירוק חיזבאללה מנשקו פקע; חשש בלבנון ממבצע ישראלי קרוב
מועד האולטימטום שהציב ממשל טראמפ לממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו פקע, ובביירות גוברים החששות כי ישראל עומדת לפתוח בקרוב במבצע צבאי נרחב שמטרתו להחליש את הארגון. זאת, על רקע כישלונה של ממשלת לבנון לעמוד בהתחייבותה ולהביא לפירוק חיזבאללה מנשקו.
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, שומרים על עמימות בנוגע לתוכן הדיונים שקיימו בנושא, וממעטים לחשוף פרטים. לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, חוסר הבהירות הזה מגביר את המתח בלבנון ואת החשש מפני מכת פתע ישראלית עוצמתית נגד חיזבאללה, בסמוך לשובו של נתניהו לישראל.
אותם גורמים מציינים כי במהלך הפגישה הבהיר טראמפ לנתניהו כי אם צבא לבנון לא יצליח לפרק את חיזבאללה מנשקו, וישראל תסבור כי יש לפעול לשם כך, ארה"ב לא תעמוד בדרכה. טראמפ שב והדגיש את עמדתו שלפיה יש לפרק את חיזבאללה מנשקו באופן מלא. עוד נמסר כי מבחינת ממשלת לבנון, העברת הנשק לידי המדינה ללא תנאים נתפסת כמהלך חיוני למניעת עימותים נוספים, לשמירה על היציבות הפנימית ולחיזוק מעמדה של לבנון בזירה הבין-לאומית.
