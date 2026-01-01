כניסה
באיראן דווח על הפגנות שהתקיימו בין היתר בערים קום, איספהאן, טהראן, חוראמאבד ולורסטן, שם דווח על מפגינים שהציתו תחנת משטרה

דורון פסקין | 1 בינואר 2026

קריאות נגד ח'מינאי ודיווחים על ירי כלפי מפגינים – המחאה באיראן ממשיכה להתפשט לעוד ערים

המחאה באיראן ממשיכה להתרחב ולכלול ערים נוספות ברחבי המדינה. בשעות האחרונות דווח על הפגנות בערים מרכזיות, בהן קום, איספהאן, חוראמאבאד, דורוד, ראשת, לורסטן ואהווז.

בסרטון שעלה לרשת מהעיר לורסטן הוצג מה שנטען כשריפה של תחנת משטרה מקומית – שככל הנראה הוצתה בידי מפגינים.

[embed]https://vimeo.com/1150851075?share=copy&fl=sv&fe=ci[/embed]

מחאות באיראן

מחאות באיראן | שימוש לפי סעיף 27א׳

חברי התשתית | קרדיט: דוברות שב״כ
כוחות הביטחון חשפו תשתית להברחת אמל"ח שפעלה בגבול הדרומי באמצעות רחפנים

אורן שלום

כתב אישום הוגש היום נגד ארבעת חברי החוליה, אזרחי ישראל תושבי מסעודין אל עזאזמה שבנגב

חיילים בצבא איראן במהלך מצעד צבאי, 18 באפריל 2025
בכירים בישראל מעריכים: המחאה באיראן תתקשה לערער את המשטר ללא עריקה ותמיכה של אנשי צבא

יוני בן מנחם

השאלה האם קיים סיכוי שגורמים בצבא האיראני הסדיר יצטרפו למחאה עממית ויפעלו נגד משמרות המהפכה מעסיקה מזה זמן רב את קהילות המודיעין במערב. בישראל עוקבים, אך בשלב זה אין סימנים לכך

מאבטח של כוחות הביטחון הסורי בחלב, 18 בנובמבר 2025
סוריה: הרוג ושני פצועים בפיגוע התאבדות במחסום צבאי בחלב

דורון פסקין

לפי דובר משרד הפנים הסורי, המחבל ככל הנראה "בעל רקע אידיאולוגי או ארגוני הקשור לדאע"ש". לפי דיווחים לא רשמיים בסוריה, היעד המקורי של המחבל היה להגיע לאחת הכנסיות באזור, בה חגגו את ערב השנה החדשה

תיעוד מהתקיפה כפי שעלה בערוץ הטלגרם של המנהל הרשמי של חרסון
רוסיה: לפחות 24 בני אדם נהרגו בתקיפה אוקראינית על חרסון

דורון פסקין

לפי הרשויות ברוסיה, מדובר במתקפת כטב"מים על מלון ובית קפה. דוברת משרד החוץ הרוסי: "אנו מאשימים את כל מי שמממן את הנבלים הטרוריסטים באוקראינה". מנגד, צבא אוקראינה עדכן כי רוסיה שיגרה 205 כטב"מים לשטחה במהלך הלילה

ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועת עזה, ח'ליל אל-חיה, ראש חמאס בחו"ל, ח'אלד משעל
הבחירות להנהגת חמאס: איראן, מצרים, טורקיה וקטאר מנסות להשפיע מאחורי הקלעים

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסרו כי התמיכה שמקבל חליל אל-חיה בזירה הפוליטית והצבאית הפנימית של חמאס, לצד קשריו הישירים עם איראן, משפרות משמעותית את סיכוייו מול משעל

מפגינים ואנשי ביטחון במהלך ההפגנות באיראן
איראן: לילה נוסף של מחאות – דיווחים על עימותים במספר מוקדים

דורון פסקין

המחאה מתפשטת לערים נוספות באיראן ולפי דיווחים כללה עימותים אלימים וירי לעבר מפגינים. מפגינים תקפו את מתחם לשכת המושל במחוז פארס; במחוז המדאן הוצת מבנה של הבסיג'

