באיראן דווח על הפגנות שהתקיימו בין היתר בערים קום, איספהאן, טהראן, חוראמאבד ולורסטן, שם דווח על מפגינים שהציתו תחנת משטרה
דורון פסקין | 1 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
קריאות נגד ח'מינאי ודיווחים על ירי כלפי מפגינים – המחאה באיראן ממשיכה להתפשט לעוד ערים
המחאה באיראן ממשיכה להתרחב ולכלול ערים נוספות ברחבי המדינה. בשעות האחרונות דווח על הפגנות בערים מרכזיות, בהן קום, איספהאן, חוראמאבאד, דורוד, ראשת, לורסטן ואהווז.
בסרטון שעלה לרשת מהעיר לורסטן הוצג מה שנטען כשריפה של תחנת משטרה מקומית – שככל הנראה הוצתה בידי מפגינים.
[embed]https://vimeo.com/1150851075?share=copy&fl=sv&fe=ci[/embed]
