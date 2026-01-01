קריאות נגד ח'מינאי ודיווחים על ירי כלפי מפגינים – המחאה באיראן ממשיכה להתפשט לעוד ערים

לפי הרשויות ברוסיה, מדובר במתקפת כטב"מים על מלון ובית קפה. דוברת משרד החוץ הרוסי: "אנו מאשימים את כל מי שמממן את הנבלים הטרוריסטים באוקראינה". מנגד, צבא אוקראינה עדכן כי רוסיה שיגרה 205 כטב"מים לשטחה במהלך הלילה