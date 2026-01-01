כתב אישום הוגש היום נגד ארבעת חברי החוליה, אזרחי ישראל תושבי מסעודין אל עזאזמה שבנגב
כוחות הביטחון חשפו תשתית להברחת אמל"ח שפעלה בגבול הדרומי באמצעות רחפנים
בהודעה משותפת של שב"כ, משטרת ישראל וצה"ל נמסר כי ארבעת חברי התשתית, אזרחי ישראל, תושבי מסעודין אל עזאזמה בנגב, נעצרו לפני כחודש.
מחקירתם עלה כי היו מעורבים בהברחות משמעותיות של אמצעי לחימה מגבול מצרים באמצעות רחפנים. במהלך אחד מניסיונות ההברחה נתפסו ארבעה מקלעי מאג, שהועברו על גבי רחפן והופלו על ידי כוחות צה"ל.
