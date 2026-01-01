לפי דובר משרד הפנים הסורי, המחבל ככל הנראה "בעל רקע אידיאולוגי או ארגוני הקשור לדאע"ש". לפי דיווחים לא רשמיים בסוריה, היעד המקורי של המחבל היה להגיע לאחת הכנסיות באזור, בה חגגו את ערב השנה החדשה
דורון פסקין | 1 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
סוריה: הרוג ושני פצועים בפיגוע התאבדות במחסום צבאי בחלב
איש כוחות ביטחון הפנים הסורי נהרג ושניים נוספים נפצעו הלילה בפיגוע התאבדות במחסום בעיר חלב.
לפי סוכנות הידיעות הסורית הרשמית, SANA, התקרית אירעה באזור באב אל-פרג' בעיר. לפי משרד הפנים, המחבל נעצר על ידי אנשי ביטחון לאחר שעורר את חשדם ואז פוצץ את חגורת הנפץ שעל גופו.
בתוך כך, משרד הדוברות של מחוז חלב מסר לאתר החדשות המקומי "ענב אל-בלדי" כי הפיצוץ אירע באזור לא מיושב בעיר ולכן לא היו נפגעים בקרב האזרחים.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו