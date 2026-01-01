כניסה
גורמים בכירים בישראל מסרו כי התמיכה שמקבל חליל אל-חיה בזירה הפוליטית והצבאית הפנימית של חמאס, לצד קשריו הישירים עם איראן, משפרות משמעותית את סיכוייו מול משעל

יוני בן מנחם | 1 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

הבחירות להנהגת חמאס: איראן, מצרים, טורקיה וקטאר מנסות להשפיע מאחורי הקלעים

המרוץ לתפקיד יו"ר הלשכה המדינית החדש של חמאס, שצפוי להיות מוכרע בבחירות פנימיות במועצת השורא בשבועות הקרובים, מתמקד בשתי דמויות בולטות: ח'ליל אל-חיה, ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועת עזה, וח'אלד משעל, המכהן כראש חמאס בחו"ל.

אל-חיה הוביל את רצועת עזה לאורך שנים של עימותים קשים, הן כסגנו של יו"ר חמאס והן במסגרת "המועצה המנהלית המשותפת". הוא היה אמון על הטיפול בנושאים הרגישים ביותר של ארגון הטרור, ובראשם המשא ומתן מול ישראל, וכן על שיקום המערך המנהלי והארגוני של חמאס לאחר גל חיסולים ישראלי שפגע קשות בהנהגה הפוליטית והצבאית.

גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי אל-חיה נהנה מתמיכה רחבה ברצועת עזה, הן מצד "המועצה הצבאית" של הזרוע הצבאית, עז א-דין אל-קסאם, והן מצד אסירי חמאס הכלואים בישראל. בנוסף, הוא זוכה לתמיכה משמעותית גם בקרב פעילי חמאס ביהודה ושומרון, בין היתר בזכות קשריו ההדוקים עם זאהר אל-ג'בארין, ראש הזרוע הצבאית של חמאס באזור זה.

ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועת עזה, ח'ליל אל-חיה, ראש חמאס בחו"ל, ח'אלד משעל

ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועת עזה, ח'ליל אל-חיה, ראש חמאס בחו"ל, ח'אלד משעל | צילום: LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images, FETHI BELAID/AFP/GettyImages

