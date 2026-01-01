כניסה
המחאה מתפשטת לערים נוספות באיראן ולפי דיווחים כללה עימותים אלימים וירי לעבר מפגינים. מפגינים תקפו את מתחם לשכת המושל במחוז פארס; במחוז המדאן הוצת מבנה של הבסיג'

דורון פסקין | 1 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

איראן: לילה נוסף של מחאות – דיווחים על עימותים במספר מוקדים

המחאה באיראן נמשכה גם הלילה, ולפי דיווחים כללה עימותים אלימים, הפגנות ברחובות ואף ירי לעבר מפגינים.

במחוז לורסתאן, בעיר כּוּהְדַשְׁת, דיווחו גורמים רשמיים באיראן על הרוג מקרב אנשי מיליציית הבסיג' ועל פציעתם של 13 מאנשי "כוחות שמירת הביטחון", בהם שוטרים ואנשי בסיג', במהלך אירועי מחאה שהתקיימו אמש. סגן מושל המחוז, סעיד פור-עלי, מסר לסוכנות הידיעות הממלכתית למחצה, ISNA, כי שורש המחאות הוא ביוקר המחיה, אך לטענתו "קבוצת מתפרעים" הסיטה אותן לאלימות.

ערוץ האופוזיציה “איראן אינטרנשיונל” דיווח כי לאחר פרסום הגרסה הרשמית התקבלו פניות למערכת שלפיהן ההרוג אינו איש בסיג' אלא אזרח שנהרג מירי כוחות הביטחון. הערוץ הדגיש כי אין בידיו אפשרות לאמת את הטענה באופן עצמאי.

מפגינים ואנשי ביטחון במהלך ההפגנות באיראן

מפגינים ואנשי ביטחון במהלך ההפגנות באיראן | שימוש לפי סעיף 27א'

