השופט בדימוס אשר קולה קבע כי התלונה שהוגשה נגד נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, בנוגע לעיסוקו בעתירה הנוגעת ל"נבחרת הדירקטורים" – מוצדקת

אורן שלום | 31 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

מדוע קבע נציב תלונות הציבור על שופטים כי נשיא בית המשפט העליון פעל בניגוד עניינים?

נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, קבע היום כי תלונה שהוגשה נגד נשיא העליון יצחק עמית בטענה לניגוד עניינים היא מוצדקת.

מדובר על מקרה שבו עמית קיבל החלטה בעתירה נגד ביטול נבחרת הדירקטורים בזמן שאחיו חבר בה. כמו כן, קולה קבע כי שאר התלונות שהוגשו נגד עמית נדחו.

בתגובה להחלטה, פרסמה דוברות הרשות השופטת הודעה בה נמסר כי "נציב תלונות הציבור על שופטים, הנשיא בדימוס אשר קולה, דחה היום את כל התלונות שהוגשו בעניינו של נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. מתוך עשרות תלונות שהוגשו, נמצאה אחת בלבד מוצדקת. הנשיא עמית מכבד את קביעת הנציב וייקח את הדברים לתשומת ליבו. הנציב לא קבע שיש לנקוט בצעדים נוספים".

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית | צילום: דוברות הרשות השופטת

