מדוע קבע נציב תלונות הציבור על שופטים כי נשיא בית המשפט העליון פעל בניגוד עניינים?

נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, קבע היום כי תלונה שהוגשה נגד נשיא העליון יצחק עמית בטענה לניגוד עניינים היא מוצדקת.

מדובר על מקרה שבו עמית קיבל החלטה בעתירה נגד ביטול נבחרת הדירקטורים בזמן שאחיו חבר בה. כמו כן, קולה קבע כי שאר התלונות שהוגשו נגד עמית נדחו.