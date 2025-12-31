הבוקר פקע אולטימטום בן 24 שעות, אך כוחות מועצת המעבר הדרומית – כוח בדלני הנתמך על ידי האמירויות, לא נסוג מהשטחים שבשליטת הממשלה המוכרת בין לאומית בתימן. כלי תקשורת בתימן דיווחו כי כוחות סעודים החלו לנוע לעבר אותם שטחים
המתיחות בתימן נמשכת לאחר פקיעת האולטימטום הסעודי
הבוקר פקע האולטימטום בן 24 השעות שהעניקו סעודיה וראש מועצת ההנהגה התימנית היושבת בעדן, רשאד אל-עלימי, לאיחוד האמירויות ולכוחות מועצת המעבר הדרומית (STC) – להתפנות מאזורים שבהם השתלטו בשבועות האחרונים במחוזות חדרמות ואל-מהרה. זאת מבלי שכוחות ה-STC נסוגו בפועל.
בתקשורת הערבית דווח בשעות האחרונות על טיסות צבאיות אמירתיות משדה התעופה א-ריאן שבחדרמות, כחלק מהחלטת אבו-דאבי מאתמול לפנות את אנשיה מתימן. עם זאת, הנהגת ה-STC טוענת כי כוחותיה לא נסוגו וממשיכים להחזיק בעמדות מרכזיות במחוז.
האולטימטום הוכרז אתמול, לאחר שאל-עלימי ביטל את הסכם ההגנה המשותף עם איחוד האמירויות, הכריז על מצב חירום ל-90 יום בכל האזורים הנתונים לשליטת ממשלתו, הורה על סגירה זמנית של המרחב האווירי, הימי והיבשתי, ודרש שכל הכוחות האמירתיים ותומכיהם יעזבו את המדינה בתוך 24 שעות.
