דורון פסקין | 31 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

דורון פסקין | 31 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

המתיחות בתימן נמשכת לאחר פקיעת האולטימטום הסעודי 

הבוקר פקע האולטימטום בן 24 השעות שהעניקו סעודיה וראש מועצת ההנהגה התימנית היושבת בעדן, רשאד אל-עלימי, לאיחוד האמירויות ולכוחות מועצת המעבר הדרומית (STC) – להתפנות מאזורים שבהם השתלטו בשבועות האחרונים במחוזות חדרמות ואל-מהרה. זאת מבלי שכוחות ה-STC נסוגו בפועל.

בתקשורת הערבית דווח בשעות האחרונות על טיסות צבאיות אמירתיות משדה התעופה א-ריאן שבחדרמות, כחלק מהחלטת אבו-דאבי מאתמול לפנות את אנשיה מתימן. עם זאת, הנהגת ה-STC טוענת כי כוחותיה לא נסוגו וממשיכים להחזיק בעמדות מרכזיות במחוז.

האולטימטום הוכרז אתמול, לאחר שאל-עלימי ביטל את הסכם ההגנה המשותף עם איחוד האמירויות, הכריז על מצב חירום ל-90 יום בכל האזורים הנתונים לשליטת ממשלתו, הורה על סגירה זמנית של המרחב האווירי, הימי והיבשתי, ודרש שכל הכוחות האמירתיים ותומכיהם יעזבו את המדינה בתוך 24 שעות.

כוחות מועצת המעבר הדרומית, 26 בנובמבר 2025

כוחות מועצת המעבר הדרומית, 26 בנובמבר 2025 | צילום: SALEH AL-OBEIDI/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
בניין האו״ם בניו יורק, 23 בספטמבר 2025
בהתאם למדיניות ממשל טראמפ: תקציב האו"ם ל-2026 יקוצץ

דורון פסקין

העצרת הכללית אישרה אתמול תקציב מוקטן ב-7%; כ-2,900 משרות יבוטלו כחלק מרפורמת התייעלות רחבה. שגריר ארה"ב באו"ם: "הנשיא טראמפ אמר שהוא רוצה או"ם קטן וממוקד יותר והוא משיג אחד כזה"

התובע הכללי של איראן, מוחמד כאזם מוּח'די-אאזאד
המחאות באיראן: בכיר במשטר באזהרה פומבית ראשונה מאז החלו ההפגנות

דורון פסקין

התובע הכללי, מוחמד כאזם מוּח'די-אאזאד הבהיר כי פעולות שמוגדרות פליליות תחת כיסוי של מחאה, ייענו בתגובה משפטית "מתאימה ונחרצת". אתמול התרחבו המחאות גם למספר אוניברסיטאות

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בריאיון לערוץ "פוקס ניוז" האמריקני
נתניהו: "איראן חוזרים לייצר טילים בליסטיים; אנחנו לא מחפשים הסלמה, אבל כל האפשרויות פתוחות"

אורן שלום

ראש הממשלה התייחס בריאיון ל"פוקס ניוז" לאפשרות שישראל וארה"ב יפעלו צבאית פעם נוספת מול איראן, טען כי "ממשלה חדשה בעזה אפשרית אם מפרקים את חמאס מנשק", והעריך: הסיכויים להרחבת הסכמי אברהם "טובים מאוד"

תיעודים שעלו לרשתות החברתיות מהמחאות באיראן
מחאה, משבר ואיום חיצוני: האם המשטר האיראני בסכנה?

יוני בן מנחם

המשבר הכלכלי, והאיומים הגוברים מזינים את המחאה באיראן ומגבירים את הלחץ על המשטר. גורמים בכירים בישראל מציינים כי לפחות בשלב זה, עדיין לא ברור מה תהיה ההשפעה על השלטון, וכי מחאה נגד שלטון דיקטטורי עשויה להזדקק לזמן ממושך כדי לצבור תנופה ומסה קריטית

ההודעה שפרסם משרד ההגנה של איחוד האמירויות
איחוד האמירויות הודיעה על הסגת כוחותיה מתימן

צוות מגזין אפוק

לאחר שהקואליציה בהובלת סעודיה תקפה הלילה ציוד שיועד למועצת המעבר הדרומית – כוח בדלני הפועל בדרום תימן וזוכה לתמיכת איחוד האמירויות, וקראה לאמירויות להסיג את כוחותיה מתימן, הודיע משרד ההגנה האמירתי על הצעד. עם זאת, בשלב זה עדיין לא מדובר בסיום המשבר

כוחות המשטר הסורי בלטקיה, 9 במרץ 2025
המשטר הסורי הודיע על עוצר לילי בלטקיה שבחוף הסורי בעקבות מהומות אלימות

דורון פסקין

לאחר יומיים של מתיחות באזור בעקבות הפגנות של עלווים, במהלך הלילה האחרון פרצו מהומות שכללו תקיפות וונדליזם. ארגון "התצפית הסורית לזכויות אדם" דיווח כי התקיפות בוצעו על ידי תומכי המשטר וכוונו כלפי בני העדה העלווית

