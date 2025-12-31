בהתאם למדיניות ממשל טראמפ: תקציב האו"ם ל-2026 יקוצץ

המשבר הכלכלי, והאיומים הגוברים מזינים את המחאה באיראן ומגבירים את הלחץ על המשטר. גורמים בכירים בישראל מציינים כי לפחות בשלב זה, עדיין לא ברור מה תהיה ההשפעה על השלטון, וכי מחאה נגד שלטון דיקטטורי עשויה להזדקק לזמן ממושך כדי לצבור תנופה ומסה קריטית