העצרת הכללית אישרה אתמול תקציב מוקטן ב-7%; כ-2,900 משרות יבוטלו כחלק מרפורמת התייעלות רחבה. שגריר ארה"ב באו"ם: "הנשיא טראמפ אמר שהוא רוצה או"ם קטן וממוקד יותר והוא משיג אחד כזה"

דורון פסקין | 31 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

בהתאם למדיניות ממשל טראמפ: תקציב האו"ם ל-2026 יקוצץ

עצרת האו"ם הכללית אישרה הלילה את התקציב הרגיל של הארגון לשנת 2026, בהיקף של 3.45 מיליארד דולר. מדובר בקיטון של כ-7% לעומת תקציב 2025, המשקף צמצום משמעותי במשאבים ובכוח האדם של הארגון.

התקציב הרגיל מממן את פעילות האו"ם בתחומים כגון שיתוף פעולה אזורי לפיתוח, זכויות אדם וסיוע הומניטרי. תקציב כוחות שמירת השלום מאושר בנפרד מדי שנה, החל מה-1 ביולי.

על פי הודעה רשמית של האו"ם, התקציב שאושר "משקף במידה רבה" את ההצעה המתוקנת של מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, שביקש להפחית כ-15% מהמשאבים וכמעט 19% ממספר המשרות הממומנות בתקציב הרגיל, בהשוואה לשנת 2025.

בניין האו״ם בניו יורק, 23 בספטמבר 2025

בניין האו״ם בניו יורק, 23 בספטמבר 2025 | צילום: DANIEL SLIM/AFP via Getty Images

