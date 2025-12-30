כניסה
לאחר שהקואליציה בהובלת סעודיה תקפה הלילה ציוד שיועד למועצת המעבר הדרומית – כוח בדלני הפועל בדרום תימן וזוכה לתמיכת איחוד האמירויות, וקראה לאמירויות להסיג את כוחותיה מתימן, הודיע משרד ההגנה האמירתי על הצעד. עם זאת, בשלב זה עדיין לא מדובר בסיום המשבר

צוות מגזין אפוק | 30 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

איחוד האמירויות הודיעה על הסגת כוחותיה מתימן

הלילה תקפה הקואליציה בהובלת סעודיה בנמל אל-מכלא שבמחוז חדרמות בתימן. ריאד הודיעה כי ההתקפות כוונו לציוד שיועד למועצת המעבר הדרומית – כוח בדלני הפועל בדרום תימן וזוכה לתמיכת איחוד האמירויות.

לאחר התקיפה, הפציר משרד החוץ הסעודי באיחוד האמירויות להיענות לבקשת ממשלת תימן בעדן, המוכרת בין-לאומית ומתנגדת לחות'ים, "להוצאת כוחותיה הצבאיים משטח תימן בתוך 24 שעות, ולהפסקת כל תמיכה צבאית או כספית לכל גורם שהוא בתוך תימן".

לפני זמן קצר הודיע משרד ההגנה של איחוד האמירויות כי "לאור ההתפתחויות האחרונות והשלכותיהן האפשריות על בטיחות ויעילות משימות המאבק בטרור", הוא החליט על סיום פעילותם של "צוותי המאבק בטרור בתימן באופן המבטיח את שלומם של אנשי הצוותים, ובתיאום עם השותפים הנוגעים בדבר".

ההודעה שפרסם משרד ההגנה של איחוד האמירויות

ההודעה שפרסם משרד ההגנה של איחוד האמירויות

