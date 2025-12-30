לאחר יומיים של מתיחות באזור בעקבות הפגנות של עלווים, במהלך הלילה האחרון פרצו מהומות שכללו תקיפות וונדליזם. ארגון "התצפית הסורית לזכויות אדם" דיווח כי התקיפות בוצעו על ידי תומכי המשטר וכוונו כלפי בני העדה העלווית
דורון פסקין | 30 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
המשטר הסורי הודיע על עוצר לילי בלטקיה שבחוף הסורי בעקבות מהומות אלימות
פיקוד ביטחון הפנים במחוז לטקיה שבחוף הסורי הודיע היום על הטלת עוצר לילי, שייכנס לתוקף החל מהשעה 17:00 ויימשך עד מחר בשעה 06:00 בבוקר.
בהודעה שפורסמה באמצעות סוכנות הידיעות הרשמית של סוריה, SANA, קרא הפיקוד לתושבים לשתף פעולה עם כוחות הביטחון והיחידות הרלוונטיות, והזהיר כי אי ציות להנחיות עלול להוביל לענישה חמורה.
ההחלטה התקבלה על רקע מה שהוגדר בסוריה כהידרדרות חמורה במצב הביטחוני במחוז. במהלך הלילה פרצו מהומות אלימות שכללו תקיפות, ביזה ופגיעה ברכוש ציבורי ופרטי, מה שהביא לפריסה נרחבת של כוחות הביטחון ברחבי העיר לטקיה – בירת המחוז.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו