כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לאחר יומיים של מתיחות באזור בעקבות הפגנות של עלווים, במהלך הלילה האחרון פרצו מהומות שכללו תקיפות וונדליזם. ארגון "התצפית הסורית לזכויות אדם" דיווח כי התקיפות בוצעו על ידי תומכי המשטר וכוונו כלפי בני העדה העלווית

דורון פסקין | 30 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

המשטר הסורי הודיע על עוצר לילי בלטקיה שבחוף הסורי בעקבות מהומות אלימות

פיקוד ביטחון הפנים במחוז לטקיה שבחוף הסורי הודיע היום על הטלת עוצר לילי, שייכנס לתוקף החל מהשעה 17:00 ויימשך עד מחר בשעה 06:00 בבוקר.

בהודעה שפורסמה באמצעות סוכנות הידיעות הרשמית של סוריה, SANA, קרא הפיקוד לתושבים לשתף פעולה עם כוחות הביטחון והיחידות הרלוונטיות, והזהיר כי אי ציות להנחיות עלול להוביל לענישה חמורה.

ההחלטה התקבלה על רקע מה שהוגדר בסוריה כהידרדרות חמורה במצב הביטחוני במחוז. במהלך הלילה פרצו מהומות אלימות שכללו תקיפות, ביזה ופגיעה ברכוש ציבורי ופרטי, מה שהביא לפריסה נרחבת של כוחות הביטחון ברחבי העיר לטקיה – בירת המחוז.

כוחות המשטר הסורי בלטקיה, 9 במרץ 2025

כוחות המשטר הסורי בלטקיה, 9 במרץ 2025 | צילום: OMAR HAJ KADOUR / AFP via Getty Image

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מחאות באיראן, 29 בדצמבר 2025
המחאות באיראן: המשטר מנסה לשדר הכלה ולמנוע את התפשטותן

דורון פסקין

גל המחאה, על רקע המצב הכלכלי הקשה, התפשט הלילה לערים נוספות מחוץ לטהראן, אך עדיין לא ברור האם זה יתרחב למגזרים נוספים. מנגד, הממשל מעביר מסרים כי הוא פתוח לשיח עם המוחים

תיעוד מההפצצה בנמל אל-מכלא
הקואליציה בהובלת סעודיה תקפה הלילה בנמל אל-מכלא בתימן

דורון פסקין

ריאד טוענת כי בוצעה הברחת נשק ללא אישור, והודיעה שתקפה ציוד שיועד למועצת המעבר הדרומית – כוח בדלני הפועל בדרום תימן וזוכה לתמיכת איחוד האמירויות. סעודיה גם קראה לאמירויות להפסיק לאלתר כל תמיכה במועצה, ולהסיג את כוחות המועצה מהאזור בתוך 24 שעות

ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במסיבת עיתונאים לאחר פגישתם בפלורידה, 29 בדצמבר 2025
טראמפ לאחר פגישתו עם נתניהו: "אני מקווה שאיראן לא מנסה להיבנות מחדש, כי אנחנו לא רוצים לבזבז דלק על מטוס B-2"

אורן שלום

עיקרי דבריהם של נשיא ארה"ב וראש הממשלה לאחר פגישתם

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, 29 בדצמבר 2025
טראמפ: "אני שומע שאיראן מנסה להיבנות מחדש, ואם הם עושים את זה, נצטרך להפיל אותם, נכה בהם חזק מאוד"

אורן שלום

עיקרי דבריו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לצד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לפני הפגישה ביניהם

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 26 בדצמבר 2025
רוסיה טוענת כי סיכלה ניסיון תקיפה אוקראיני על מעון רשמי של פוטין

דורון פסקין

דובר הקרמלין הצהיר כי התקיפה נעשתה באמצעות 91 כטב"מים ארוכי טווח וכי נקבעו כבר "היעדים והמועד" לתגובה על המתקפה. זלנסקי הגיב: "עוד שקר מצד הפדרציה הרוסית"

כוחות ביטחון טורקיים, 1 באוקטובר 2023
טורקיה: כוחות הביטחון פתחו במבצע רחב היקף נגד דאע"ש; שלושה שוטרים נהרגו בחילופי אש

דורון פסקין

שר הפנים הטורקי הודיע כי במהלך המבצע נערכו פשיטות ביותר ב-108 כתובות שונות ב-15 מחוזות במדינה

שתפו: