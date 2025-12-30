כניסה
גל המחאה, על רקע המצב הכלכלי הקשה, התפשט הלילה לערים נוספות מחוץ לטהראן, אך עדיין לא ברור האם זה יתרחב למגזרים נוספים. מנגד, הממשל מעביר מסרים כי הוא פתוח לשיח עם המוחים

דורון פסקין | 30 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

המחאות באיראן: המשטר מנסה לשדר הכלה ולמנוע את התפשטותן

גל המחאה הכלכלית באיראן התרחב הלילה גם אל מחוץ לבירה טהראן. לצד סגירת חנויות ושביתות בבזאר של טהראן, הופיעו ברשתות החברתיות תיעודים של מחאות בערים נוספות ברחבי המדינה, שבחלקם נשמעו קריאות נגד המשטר.

עם זאת, התמונה הכוללת עדיין חלקית, ובשלב זה קשה להעריך הן את מספר מוקדי המחאה והן את היקף המשתתפים. הדיווחים מבוססים על שילוב של כלי תקשורת מקומיים וסרטונים שמופצים ברשתות החברתיות על ידי גורמי אופוזיציה.

מן הדיווחים עד כה עולה כי מדובר בעיקר במחאה ביוזמת סוחרים ובעלי עסקים, אך טרם ברור אם היא מתרחבת לשכבות רחבות יותר – כגון עובדים שכירים, סטודנטים בקמפוסים או תושבי שכונות פריפריה בערים הגדולות, ואף למגזרים עסקיים נוספים.

מחאות באיראן, 29 בדצמבר 2025

מחאות באיראן, 29 בדצמבר 2025 | צילום: Msdroriginal/CC BY-SA 4.0 Deed

