המחאות באיראן: המשטר מנסה לשדר הכלה ולמנוע את התפשטותן

גל המחאה הכלכלית באיראן התרחב הלילה גם אל מחוץ לבירה טהראן. לצד סגירת חנויות ושביתות בבזאר של טהראן, הופיעו ברשתות החברתיות תיעודים של מחאות בערים נוספות ברחבי המדינה, שבחלקם נשמעו קריאות נגד המשטר.

עם זאת, התמונה הכוללת עדיין חלקית, ובשלב זה קשה להעריך הן את מספר מוקדי המחאה והן את היקף המשתתפים. הדיווחים מבוססים על שילוב של כלי תקשורת מקומיים וסרטונים שמופצים ברשתות החברתיות על ידי גורמי אופוזיציה.