ריאד טוענת כי בוצעה הברחת נשק ללא אישור, והודיעה שתקפה ציוד שיועד למועצת המעבר הדרומית – כוח בדלני הפועל בדרום תימן וזוכה לתמיכת איחוד האמירויות. סעודיה גם קראה לאמירויות להפסיק לאלתר כל תמיכה במועצה, ולהסיג את כוחות המועצה מהאזור בתוך 24 שעות

דורון פסקין | 30 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

הקואליציה בהובלת סעודיה תקפה הלילה בנמל אל-מכלא בתימן

הקואליציה בהובלת סעודיה הפועלת בתימן הודיעה כי ביצעה הלילה "מבצע צבאי מוגבל" בנמל אל-מכלא שבמחוז חדרמות. לפי ההודעה, הותקפו אמצעי לחימה וכלי רכב קרביים שלטענת הקואליציה נפרקו משתי ספינות שהגיעו בימים האחרונים מנמל פוג'יירה שבאיחוד האמירויות.

בהודעה שפורסמה בסוכנות הידיעות הסעודית SPA מסר דובר כוחות הקואליציה, עמיד תרכי אל-מאלכי, כי בשבת ובראשון (27-28 בדצמבר) נכנסו שתי ספינות לנמל אל-מכלא "ללא קבלת היתרים רשמיים מפיקוד הכוחות המשותפים של הקואליציה". עוד נטען כי צוותי הספינות השביתו את מערכות המעקב שלהן ופרקו "כמות גדולה" של נשק וכלי רכב קרביים, שיועדו לתמיכה בכוחות המועצה הדרומית (STC) במחוזות חדרמות ואל-מהרה.

לדברי הקואליציה, מדובר ב"הפרה בוטה" של מאמצי הרגיעה ובהפרה של החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 2216 משנת 2015, הכוללת בין היתר משטר סנקציות ואמברגו נשק ממוקד, וקוראת למדינות לפעול למניעת העברות נשק לגורמים המוגדרים בהחלטה ולבצע בדיקות מטען כאשר קיים חשד סביר להימצאות פריטים אסורים.

תיעוד מההפצצה בנמל אל-מכלא

תיעוד מההפצצה בנמל אל-מכלא | שימוש לפי סעיף 27א'

