הקואליציה בהובלת סעודיה תקפה הלילה בנמל אל-מכלא בתימן

הקואליציה בהובלת סעודיה הפועלת בתימן הודיעה כי ביצעה הלילה "מבצע צבאי מוגבל" בנמל אל-מכלא שבמחוז חדרמות. לפי ההודעה, הותקפו אמצעי לחימה וכלי רכב קרביים שלטענת הקואליציה נפרקו משתי ספינות שהגיעו בימים האחרונים מנמל פוג'יירה שבאיחוד האמירויות.

בהודעה שפורסמה בסוכנות הידיעות הסעודית SPA מסר דובר כוחות הקואליציה, עמיד תרכי אל-מאלכי, כי בשבת ובראשון (27-28 בדצמבר) נכנסו שתי ספינות לנמל אל-מכלא "ללא קבלת היתרים רשמיים מפיקוד הכוחות המשותפים של הקואליציה". עוד נטען כי צוותי הספינות השביתו את מערכות המעקב שלהן ופרקו "כמות גדולה" של נשק וכלי רכב קרביים, שיועדו לתמיכה בכוחות המועצה הדרומית (STC) במחוזות חדרמות ואל-מהרה.