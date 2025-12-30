כניסה
עיקרי דבריהם של נשיא ארה"ב וראש הממשלה לאחר פגישתם

אורן שלום | 30 בדצמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳

טראמפ לאחר פגישתו עם נתניהו: "אני מקווה שאיראן לא מנסה להיבנות מחדש, כי אנחנו לא רוצים לבזבז דלק על מטוס B-2"

בתחילת מסיבת העיתונאים המשותפת הודיע נתניהו על הענקת פרס ישראל לטראמפ: "הנשיא טראמפ שבר כל כך הרבה מוסכמות להפתעת האנשים [...] אז החלטנו לשבור מוסכמה גם כן, או ליצור אחת חדשה, והיא להעניק את פרס ישראל, שבכמעט 80 שנותינו מעולם לא הוענק ללא ישראלי. ואנחנו הולכים להעניק אותו השנה לנשיא טראמפ. זה הוכרז רשמית במהלך ארוחת הצהריים על ידי שר החינוך שלנו, שאחראי על פרס ישראל. הוא יוענק לנשיא דונלד ג’יי טראמפ על תרומתו האדירה לישראל ולעם היהודי".

במהלך מסיבת העיתונאים נשאל טראמפ על חמאס וציין כי "הם יקבלו פרק זמן קצר מאוד להתפרק מנשקם. ונראה איך זה יתפתח. סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר יהיו אחראים על כך מצידנו. אבל אם הם לא יתפרקו מנשקם כפי שהם הסכימו לעשות, הם הסכימו לכך, אז יהיה להם מחיר כבד לשלם, ואנחנו לא רוצים את זה. אנחנו לא מחפשים את זה. אבל הם חייבים להתפרק מנשקם בתוך פרק זמן די קצר".

טראמפ נשאל האם הוא מודאג מכך שישראל לא מתקדמת מספיק מהר לשלב השני של תוכנית השלום והשיב: "ובכן, אני לא מודאג משום דבר שישראל עושה. אני מודאג ממה שאנשים אחרים עושים, או אולי לא עושים. אבל אני לא מודאג. הם עמדו בתוכנית. הם חזקים, הם יציבים [...] ישראל עמדה בתוכנית במאה אחוז.

ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במסיבת עיתונאים לאחר פגישתם בפלורידה, 29 בדצמבר 2025

ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במסיבת עיתונאים לאחר פגישתם בפלורידה, 29 בדצמבר 2025 | צילום: Joe Raedle/Getty Images

