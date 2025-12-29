טראמפ: "אני שומע שאיראן מנסה להיבנות מחדש, ואם הם עושים את זה, נצטרך להפיל אותם, נכה בהם חזק מאוד"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נפגש עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ באחוזתו בפלורידה. מצורפים עיקרי דבריו של טראמפ, לצד נתניהו, לפני תחילת הפגישה ביניהם:

• בתשובה לשאלה באיזו מהירות מתכוונים לעבור לשלב השני בתוכנית השלום לעזה: "כמה שיותר מהר שאנחנו יכולים, אבל חייב להיות פירוק מנשק של חמאס. אחרת, זה יהיה מאוד מהיר".