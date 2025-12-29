עיקרי דבריו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לצד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לפני הפגישה ביניהם
טראמפ: "אני שומע שאיראן מנסה להיבנות מחדש, ואם הם עושים את זה, נצטרך להפיל אותם, נכה בהם חזק מאוד"
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נפגש עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ באחוזתו בפלורידה. מצורפים עיקרי דבריו של טראמפ, לצד נתניהו, לפני תחילת הפגישה ביניהם:
• בתשובה לשאלה באיזו מהירות מתכוונים לעבור לשלב השני בתוכנית השלום לעזה: "כמה שיותר מהר שאנחנו יכולים, אבל חייב להיות פירוק מנשק של חמאס. אחרת, זה יהיה מאוד מהיר".
• בתשובה לשאלה על פיצוץ בוונצואלה שהזכיר בריאיון רדיו והאם הצבא עשה זאת ענה טראמפ: "היה פיצוץ גדול באזור הרציפים שבו הם מעמיסים את הסירות בסמים. הם מעמיסים את הסירות בסמים, אז פגענו בכל הסירות, ועכשיו פגענו באזור".
