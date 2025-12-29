כניסה
דובר הקרמלין הצהיר כי התקיפה נעשתה באמצעות 91 כטב"מים ארוכי טווח וכי נקבעו כבר "היעדים והמועד" לתגובה על המתקפה. זלנסקי הגיב: "עוד שקר מצד הפדרציה הרוסית"

דורון פסקין | 29 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

רוסיה טוענת כי סיכלה ניסיון תקיפה אוקראיני על מעון רשמי של פוטין

שר החוץ של רוסיה, סרגיי לברוב, טען היום כי אוקראינה ניסתה במהלך הלילה לתקוף באמצעות 91 כטב"מים ארוכי טווח את מעון ממלכתי של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, במחוז נובגורוד. דבריו פורסמו בסוכנות הידיעות הממלכתית הרוסית TASS.

לדברי לברוב, כל הכטב"מים יורטו על ידי מערכות ההגנה האווירית, ולא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק לרכוש. הוא הוסיף כי מוסקבה כבר "קבעה את היעדים ואת המועד" לתגובה על מה שהגדיר כמתקפה אוקראינית.

במקביל להצהרתו, פרסם משרד ההגנה הרוסי נתונים על היקף נרחב של פעילות כטב"מים אוקראינים במהלך הלילה. לפי שתי הודעות רשמיות נפרדות שפורסמו בערוץ הטלגרם של המשרד, בסך הכול יורטו 41 כטב"מים בשמי מחוז נובגורוד.

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 26 בדצמבר 2025

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 26 בדצמבר 2025 | צילום: Mikhail METZEL / POOL / AFP via Getty Images

