רוסיה טוענת כי סיכלה ניסיון תקיפה אוקראיני על מעון רשמי של פוטין

שר החוץ של רוסיה, סרגיי לברוב, טען היום כי אוקראינה ניסתה במהלך הלילה לתקוף באמצעות 91 כטב"מים ארוכי טווח את מעון ממלכתי של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, במחוז נובגורוד. דבריו פורסמו בסוכנות הידיעות הממלכתית הרוסית TASS.

לדברי לברוב, כל הכטב"מים יורטו על ידי מערכות ההגנה האווירית, ולא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק לרכוש. הוא הוסיף כי מוסקבה כבר "קבעה את היעדים ואת המועד" לתגובה על מה שהגדיר כמתקפה אוקראינית.