טראמפ וזלנסקי הצהירו על התקדמות, אך סוגיות ליבה עדיין לא נפתרו

פגישתם של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, שהתקיימה אמש במאר-א-לאגו שבפלורידה ונמשכה כשעתיים, הוצגה על ידי שני הצדדים כהתקדמות משמעותית בניסיון לגבש "מסגרת שלום" שתביא לסיום המלחמה עם רוסיה. עם זאת, מדבריהם של שני המנהיגים לאחר הפגישה עולה כי מחלוקות ליבה עדיין בעינן, ומונעות בשלב זה הגעה להסכם כולל.

כשעה לפני פגישתו עם זלנסקי, פרסם טראמפ ב-Truth Social כי קיים שיחת טלפון "טובה ומאוד פרודוקטיבית" עם נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין. סמוך להגעת זלנסקי אמר טראמפ לכתבים כי העביר לפוטין מסר חד – "חייבים להגיע לעסקה – יותר מדי אנשים מתים", והוסיף כי הוא מאמין ששני המנהיגים מעוניינים בהסכם.