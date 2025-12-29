כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לפי לשכת נשיא אוקראינה, "חלק מהמסמכים כבר הוסכמו במלואם או מצויים בשלבי סיום". טראמפ ציין כי הסוגיה המורכבת ביותר נוגעת לשאלת השטח: חלק מהקרקעות "נלקחו", אחרות "ייתכן שיעמדו למיקוח"

דורון פסקין | 29 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ וזלנסקי הצהירו על התקדמות, אך סוגיות ליבה עדיין לא נפתרו

פגישתם של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, שהתקיימה אמש במאר-א-לאגו שבפלורידה ונמשכה כשעתיים, הוצגה על ידי שני הצדדים כהתקדמות משמעותית בניסיון לגבש "מסגרת שלום" שתביא לסיום המלחמה עם רוסיה. עם זאת, מדבריהם של שני המנהיגים לאחר הפגישה עולה כי מחלוקות ליבה עדיין בעינן, ומונעות בשלב זה הגעה להסכם כולל.

כשעה לפני פגישתו עם זלנסקי, פרסם טראמפ ב-Truth Social כי קיים שיחת טלפון "טובה ומאוד פרודוקטיבית" עם נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין. סמוך להגעת זלנסקי אמר טראמפ לכתבים כי העביר לפוטין מסר חד – "חייבים להגיע לעסקה – יותר מדי אנשים מתים", והוסיף כי הוא מאמין ששני המנהיגים מעוניינים בהסכם.

עוד ציין טראמפ כי אין מועד יעד מוגדר להשגת שלום, אך חזר על הערכתו שלפיה גם מוסקבה וגם קייב חפצות בהסדר. כאשר נשאל אם ההתקפות הרוסיות האחרונות על קייב מעידות שפוטין אינו רציני בנוגע לשלום, השיב: "לא, הוא רציני מאוד".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודומיר זלנסקי, בפגישתם במאר-א-לאגו, 28 בדצמבר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודומיר זלנסקי, בפגישתם במאר-א-לאגו, 28 בדצמבר 2025 | צילום: Joe Raedle/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
לוחמים חות'ים בתימן, 16 בינואר 2025
בישראל עוקבים אחר ההתעצמות מחדש של החות'ים; הנושא צפוי לעלות בפגישת טראמפ-נתניהו

יוני בן מנחם

גורם ביטחוני בכיר ציין כי מערכת הביטחון ממליצה לדרג המדיני שלא לאפשר לחות'ים להשלים התעצמות צבאית מחודשת. אמש איים מנהיג החות'ים כי כל נוכחות ישראלית בשטח סומלילנד תיחשב ל"מטרה צבאית לגיטימית" עבורם

נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית
נשיא בית המשפט העליון הוציא צו ביניים המקפיא את החלטת הממשלה לסגור את גל"צ

אורן שלום

בהחלטתו קבע עמית כי הצו יהיה תקף עד להכרעה בעתירות שהוגשו נגד סגירת התחנה. מוקדם יותר הודיעה היועמ"שית כי היא תומכת בהוצאת צו הביניים

מערכת הלייזר ״אור איתן״
מערכת "אור איתן" נמסרה רשמית לצה"ל ותהפוך למערכת הלייזר המבצעית הראשונה

צוות מגזין אפוק

מערכת הלייזר אמורה לשמש פני איומים אוויריים – רקטות, פצצות מרגמה, כטב"מים ועוד. שר הביטחון, ישראל כ"ץ: "ההישג האדיר הזה משנה את כללי המשחק"

תיעוד מההפגנות בסוריה היום
הרוגים ועשרות נפגעים כתוצאה מעימותים שפרצו בהפגנות העלווים בסוריה

דורון פסקין

מחאות בני העדה העלווית בערי החוף גלשו לעימותים עם תומכי המשטר וכוחות הביטחון. המפגינים קראו להפסקת "הפרות ופשעים" ולשחרור עצורים מקרב בני העדה, ושרפו דגלי טורקיה

רכבי הכוחות הדמוקרטיים הסורים (SDF) בצפון סוריה, 23 בינואר 2022
דיווחים בסוריה על מגמה חדשה של הצטרפות אנשי משטר אסד לכוחות ה-SDF

דורון פסקין

מקורות סוריים וערביים מדווחים על קליטה נרחבת של יוצאי צבא ומנגנוני ביטחון מהמשטר הקודם למיליציה הנתמכת על ידי ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים. לפי חלק מהדיווחים, מדובר במהלך יזום לבניית שכבת כוח מנוסה שתספק אבטחה, שליטה ויכולת התבססות בשטח

מחבלים מארגון א-שבאב בסומליה, 17 בפברואר 2011
בעקבות ההכרה הישראלית בסומלילנד – האיום של ארגון הטרור הסומלי

דורון פסקין

ארגון הטרור א-שבאב, המזוהה עם אל-קאעידה, התחייב לפעול נגד כל נוכחות ישראלית בשטח סומלילנד. האם מדובר באיום ממשי?

שתפו: