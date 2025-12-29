לפי לשכת נשיא אוקראינה, "חלק מהמסמכים כבר הוסכמו במלואם או מצויים בשלבי סיום". טראמפ ציין כי הסוגיה המורכבת ביותר נוגעת לשאלת השטח: חלק מהקרקעות "נלקחו", אחרות "ייתכן שיעמדו למיקוח"
29 בדצמבר 2025
טראמפ וזלנסקי הצהירו על התקדמות, אך סוגיות ליבה עדיין לא נפתרו
פגישתם של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, שהתקיימה אמש במאר-א-לאגו שבפלורידה ונמשכה כשעתיים, הוצגה על ידי שני הצדדים כהתקדמות משמעותית בניסיון לגבש "מסגרת שלום" שתביא לסיום המלחמה עם רוסיה. עם זאת, מדבריהם של שני המנהיגים לאחר הפגישה עולה כי מחלוקות ליבה עדיין בעינן, ומונעות בשלב זה הגעה להסכם כולל.
כשעה לפני פגישתו עם זלנסקי, פרסם טראמפ ב-Truth Social כי קיים שיחת טלפון "טובה ומאוד פרודוקטיבית" עם נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין. סמוך להגעת זלנסקי אמר טראמפ לכתבים כי העביר לפוטין מסר חד – "חייבים להגיע לעסקה – יותר מדי אנשים מתים", והוסיף כי הוא מאמין ששני המנהיגים מעוניינים בהסכם.
עוד ציין טראמפ כי אין מועד יעד מוגדר להשגת שלום, אך חזר על הערכתו שלפיה גם מוסקבה וגם קייב חפצות בהסדר. כאשר נשאל אם ההתקפות הרוסיות האחרונות על קייב מעידות שפוטין אינו רציני בנוגע לשלום, השיב: "לא, הוא רציני מאוד".
