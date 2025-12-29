כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורם ביטחוני בכיר ציין כי מערכת הביטחון ממליצה לדרג המדיני שלא לאפשר לחות'ים להשלים התעצמות צבאית מחודשת. אמש איים מנהיג החות'ים כי כל נוכחות ישראלית בשטח סומלילנד תיחשב ל"מטרה צבאית לגיטימית" עבורם

יוני בן מנחם | 29 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

בישראל עוקבים אחר ההתעצמות מחדש של החות'ים; הנושא צפוי לעלות בפגישת טראמפ-נתניהו

בעוד העולם הערבי סוער בעקבות ההכרה הישראלית בסומלילנד, מפנה מנהיג החות'ים בתימן, עבד אל-מלכ אל-חות'י, איומים חדשים כלפי ישראל.

בהודעה שפרסם אמש טען אל-חות'י כי ההכרה הישראלית בסומלילנד מהווה "צעד תוקפני שנועד לעצב מחדש את המזרח התיכון. על האומה הערבית כולה להתעמת עמו בכל דרך אפשרית". לדבריו, החות'ים יעמדו לצד סומליה, וכל נוכחות ישראלית בשטח סומלילנד תיחשב ל"מטרה צבאית לגיטימית עבור כוחותינו".

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי דבריו של אל-חות'י משקפים את חששותיו, כמו גם את חששותיה של איראן, מפני אפשרות שישראל תשתמש בשטח סומלילנד כבסיס לפעולות נגד מטרות אסטרטגיות בתימן ואף באיראן. נוכחות צבאית ישראלית באזור, כך לפי אותם גורמים, מקצרת משמעותית את המרחק בין ישראל לתימן ומאפשרת ביצוע תקיפות אוויריות מדויקות ויעילות יותר.

לוחמים חות'ים בתימן, 16 בינואר 2025

לוחמים חות'ים בתימן, 16 בינואר 2025 | צילום: MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית
נשיא בית המשפט העליון הוציא צו ביניים המקפיא את החלטת הממשלה לסגור את גל"צ

אורן שלום

בהחלטתו קבע עמית כי הצו יהיה תקף עד להכרעה בעתירות שהוגשו נגד סגירת התחנה. מוקדם יותר הודיעה היועמ"שית כי היא תומכת בהוצאת צו הביניים

מערכת הלייזר ״אור איתן״
מערכת "אור איתן" נמסרה רשמית לצה"ל ותהפוך למערכת הלייזר המבצעית הראשונה

צוות מגזין אפוק

מערכת הלייזר אמורה לשמש פני איומים אוויריים – רקטות, פצצות מרגמה, כטב"מים ועוד. שר הביטחון, ישראל כ"ץ: "ההישג האדיר הזה משנה את כללי המשחק"

תיעוד מההפגנות בסוריה היום
הרוגים ועשרות נפגעים כתוצאה מעימותים שפרצו בהפגנות העלווים בסוריה

דורון פסקין

מחאות בני העדה העלווית בערי החוף גלשו לעימותים עם תומכי המשטר וכוחות הביטחון. המפגינים קראו להפסקת "הפרות ופשעים" ולשחרור עצורים מקרב בני העדה, ושרפו דגלי טורקיה

רכבי הכוחות הדמוקרטיים הסורים (SDF) בצפון סוריה, 23 בינואר 2022
דיווחים בסוריה על מגמה חדשה של הצטרפות אנשי משטר אסד לכוחות ה-SDF

דורון פסקין

מקורות סוריים וערביים מדווחים על קליטה נרחבת של יוצאי צבא ומנגנוני ביטחון מהמשטר הקודם למיליציה הנתמכת על ידי ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים. לפי חלק מהדיווחים, מדובר במהלך יזום לבניית שכבת כוח מנוסה שתספק אבטחה, שליטה ויכולת התבססות בשטח

מחבלים מארגון א-שבאב בסומליה, 17 בפברואר 2011
בעקבות ההכרה הישראלית בסומלילנד – האיום של ארגון הטרור הסומלי

דורון פסקין

ארגון הטרור א-שבאב, המזוהה עם אל-קאעידה, התחייב לפעול נגד כל נוכחות ישראלית בשטח סומלילנד. האם מדובר באיום ממשי?

בכירי חמאס ח'ליד אלחיה וח'אלד משעל
דיווח: חמאס יקיים בקרוב בחירות לראשות הלשכה המדינית; משעל ואלחיה המועמדים המרכזיים

יוני בן מנחם

לפי דיווחים בכלי תקשורת סעודיים, מועצת השורא של חמאס צפויה לבחור יו"ר חדש, מה שעשוי להשפיע על הקו בו ינקוט ארגון הטרור

שתפו: