בישראל עוקבים אחר ההתעצמות מחדש של החות'ים; הנושא צפוי לעלות בפגישת טראמפ-נתניהו

בעוד העולם הערבי סוער בעקבות ההכרה הישראלית בסומלילנד, מפנה מנהיג החות'ים בתימן, עבד אל-מלכ אל-חות'י, איומים חדשים כלפי ישראל.

בהודעה שפרסם אמש טען אל-חות'י כי ההכרה הישראלית בסומלילנד מהווה "צעד תוקפני שנועד לעצב מחדש את המזרח התיכון. על האומה הערבית כולה להתעמת עמו בכל דרך אפשרית". לדבריו, החות'ים יעמדו לצד סומליה, וכל נוכחות ישראלית בשטח סומלילנד תיחשב ל"מטרה צבאית לגיטימית עבור כוחותינו".

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי דבריו של אל-חות'י משקפים את חששותיו, כמו גם את חששותיה של איראן, מפני אפשרות שישראל תשתמש בשטח סומלילנד כבסיס לפעולות נגד מטרות אסטרטגיות בתימן ואף באיראן. נוכחות צבאית ישראלית באזור, כך לפי אותם גורמים, מקצרת משמעותית את המרחק בין ישראל לתימן ומאפשרת ביצוע תקיפות אוויריות מדויקות ויעילות יותר.