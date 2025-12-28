כניסה
בהחלטתו קבע עמית כי הצו יהיה תקף עד להכרעה בעתירות שהוגשו נגד סגירת התחנה. מוקדם יותר הודיעה היועמ"שית כי היא תומכת בהוצאת צו הביניים

אורן שלום | 28 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

נשיא בית המשפט העליון הוציא צו ביניים המקפיא את החלטת הממשלה לסגור את גל"צ

נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, הודיע הערב כי החליט להוציא צו ביניים המקפיא את החלטת הממשלה לסגור את גלי צה"ל עד להכרעה בעתירות שהוגשו לבג"ץ נגד סגירת התחנה.

בהחלטתו כתב עמית: "הגעתי למסקנה כי יש להיעתר לבקשה, ולהורות על הקפאת החלטת הממשלה על כל המשתמע מכך, וזאת עד להחלטה אחרת.

"החלטתי זו ניתנת, בין היתר, בשים לב לכך שבתשובת הממשלה לא נמסרה התחייבות מפורשת להימנעות מפעולות בלתי הפיכות עד להכרעה בהליך".

נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית

נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית | צילום מסך

