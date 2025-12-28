נשיא בית המשפט העליון הוציא צו ביניים המקפיא את החלטת הממשלה לסגור את גל"צ

נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, הודיע הערב כי החליט להוציא צו ביניים המקפיא את החלטת הממשלה לסגור את גלי צה"ל עד להכרעה בעתירות שהוגשו לבג"ץ נגד סגירת התחנה.

בהחלטתו כתב עמית: "הגעתי למסקנה כי יש להיעתר לבקשה, ולהורות על הקפאת החלטת הממשלה על כל המשתמע מכך, וזאת עד להחלטה אחרת.