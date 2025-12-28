מערכת "אור איתן" נמסרה רשמית לצה"ל ותהפוך למערכת הלייזר המבצעית הראשונה

משרד הביטחון הודיע כי הבוקר נמסרה לצה״ל מערכת הלייזר "אור איתן" הראשונה, בטקס רשמי שנערך במתקן רפאל.

בהודעת משרד הביטחון נמסר כי "המערכת, שהוכיחה את יעילותה בסדרת ניסויים נרחבת כנגד מגוון איומים וביצעה יירוטים מוצלחים של רקטות, פצמ"רים ומל"טים, תקלט בחיל האוויר ותשתלב במערך ההגנה הרב-שכבתי של מדינת ישראל, כיכולת משלימה למערכות ההגנה האווירית "כיפת ברזל", "קלע דוד" ו"חץ".