מערכת הלייזר אמורה לשמש פני איומים אוויריים – רקטות, פצצות מרגמה, כטב"מים ועוד. שר הביטחון, ישראל כ"ץ: "ההישג האדיר הזה משנה את כללי המשחק"
צוות מגזין אפוק | 28 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
מערכת "אור איתן" נמסרה רשמית לצה"ל ותהפוך למערכת הלייזר המבצעית הראשונה
משרד הביטחון הודיע כי הבוקר נמסרה לצה״ל מערכת הלייזר "אור איתן" הראשונה, בטקס רשמי שנערך במתקן רפאל.
בהודעת משרד הביטחון נמסר כי "המערכת, שהוכיחה את יעילותה בסדרת ניסויים נרחבת כנגד מגוון איומים וביצעה יירוטים מוצלחים של רקטות, פצמ"רים ומל"טים, תקלט בחיל האוויר ותשתלב במערך ההגנה הרב-שכבתי של מדינת ישראל, כיכולת משלימה למערכות ההגנה האווירית "כיפת ברזל", "קלע דוד" ו"חץ".
עוד נמסר כי מדובר במערכת לייזר רב עוצמה להגנה מפני איומים אוויריים – רקטות, פצצות מרגמה, כלי טיס בלתי מאוישים ועוד. היא מצוידת במקור לייזר מתקדם ובמכוון אלקטרו-אופטי ייחודי, המאפשרים ליירט מגוון רחב של מטרות בטווח פעולה משודרג, דיוק מקסימלי ויעילות גבוהה מאוד וכל זאת בעלות שולית זניחה המהווה את היתרון המרכזי של מערכת הלייזר.
