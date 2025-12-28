כניסה
מחאות בני העדה העלווית בערי החוף גלשו לעימותים עם תומכי המשטר וכוחות הביטחון. המפגינים קראו להפסקת "הפרות ופשעים" ולשחרור עצורים מקרב בני העדה, ושרפו דגלי טורקיה

דורון פסקין | 28 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

עשרות נפגעים כתוצאה מעימותים שפרצו בהפגנות העלווים בסוריה

אלפי מוחים יצאו היום לשורת הפגנות בסוריה, בעיקר בערים וביישובים בעלי רוב עלווי לאורך החוף הסורי ובחלק מאזורי הפנים. מוקדי המחאה המרכזיים היו במחוזות לטקיה וטרטוס, לצד מוקדים נוספים, והיא לוותה בדרישות לפדרליזם, להפסקת מה שהוגדר כ"הפרות ופשעים" נגד בני העדה העלווית, ולשחרור עצורים מקרב בני העדה.

על פי דיווחי ארגון "התצפית הסורית למעקב אחר זכויות אדם" ותיעודים שעלו לרשתות החברתיות, בחלק מהמוקדים התפתחו עימותים אלימים שבמהלכם נפצעו עשרות בני אדם. לפי הארגון, הפגיעות נגרמו כתוצאה מירי ומתקיפות בנשק קר שביצעו גורמי ביטחון ותומכי המשטר בדמשק.

סוכנות הידיעות הסורית הרשמית SANA לא דיווחה עד כה על האירועים, אולם ערוצי טלגרם המזוהים עם המשטר טענו כי חלק מהמפגינים השתמשו בנשק חם נגד כוחות הביטחון. בתיעודים שפורסמו ברשתות נראו גם מפגינים שורפים את דגל טורקיה, הנחשבת לתומכת מרכזית של המשטר בדמשק.

תיעוד מההפגנות בסוריה היום

תיעוד מההפגנות בסוריה היום | מקור: התצפית הסורית למעקב אחר זכויות אדם

