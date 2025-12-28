מקורות סוריים וערביים מדווחים על קליטה נרחבת של יוצאי צבא ומנגנוני ביטחון מהמשטר הקודם למיליציה הנתמכת על ידי ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים. לפי חלק מהדיווחים, מדובר במהלך יזום לבניית שכבת כוח מנוסה שתספק אבטחה, שליטה ויכולת התבססות בשטח
דורון פסקין | 28 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווחים בסוריה על מגמה חדשה של הצטרפות אנשי משטר אסד לכוחות ה-SDF
דיווח שפורסם אתמול באתר החדשות הסורי "נאהר מדיה", המופעל בידי עיתונאים עצמאיים, טוען כי בימים האחרונים הוברחו מעיראק למרחב חסכה למעלה מ-100 אנשי כוחות של משטר אסד, שהועברו לשני אתרים שבהם פועלים כוחות ה-SDF – מיליציה הנתמכת בידי ארה"ב, ורוב לוחמיה כורדים.
לפי הדיווח, אנשי המשטר הועברו למחנה המכונה "פוג' אל-מילבייה" מדרום לחסכה ולמחנה "א-סכה" באזור קמישלי. ההגעה בוצעה דרך אזור רביעה, באמצעות נתיב הברחה מוכר לאורך הגבול בין עיראק לסוריה. בשלב זה לא פורסמו מסמכים או תיעוד התומכים בטענה, ולכן אין לה אישור עצמאי.
עם זאת, הדיווח משתלב במגמה רחבה יותר שזוכה בחודשים האחרונים לסיקור גובר במקורות סוריים וערביים, ולפיה מתבצע גל גיוס וקליטה של יוצאי צבא ומנגנוני ביטחון של משטר אסד לשורות ה-SDF הפועל בצפון-מזרח סוריה.
