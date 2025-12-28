דיווחים בסוריה על מגמה חדשה של הצטרפות אנשי משטר אסד לכוחות ה-SDF

דיווח שפורסם אתמול באתר החדשות הסורי "נאהר מדיה", המופעל בידי עיתונאים עצמאיים, טוען כי בימים האחרונים הוברחו מעיראק למרחב חסכה למעלה מ-100 אנשי כוחות של משטר אסד, שהועברו לשני אתרים שבהם פועלים כוחות ה-SDF – מיליציה הנתמכת בידי ארה"ב, ורוב לוחמיה כורדים.

לפי הדיווח, אנשי המשטר הועברו למחנה המכונה "פוג' אל-מילבייה" מדרום לחסכה ולמחנה "א-סכה" באזור קמישלי. ההגעה בוצעה דרך אזור רביעה, באמצעות נתיב הברחה מוכר לאורך הגבול בין עיראק לסוריה. בשלב זה לא פורסמו מסמכים או תיעוד התומכים בטענה, ולכן אין לה אישור עצמאי.