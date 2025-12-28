בעקבות ההכרה הישראלית בסומלילנד – האיום של ארגון הטרור הסומלי

לאחר שישראל הודיעה ביום שישי על הכרה רשמית בסומלילנד, ארגון הטרור הסומלי א-שבאב, המזוהה עם אל-קאעידה, פרסם ביום שבת הודעה שבה התחייב לפעול נגד כל ניסיון ישראלי "לדרוש או להשתמש" בשטחי סומלילנד. "לא נקבל זאת, ונילחם בכך", נמסר.

בהודעה, שצוטטה בתקשורת הערבית, הציג דובר הארגון, עלי דהיר, את המהלך הישראלי כצעד של "התפשטות" לשטחי סומליה.