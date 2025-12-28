ארגון הטרור א-שבאב, המזוהה עם אל-קאעידה, התחייב לפעול נגד כל נוכחות ישראלית בשטח סומלילנד. האם מדובר באיום ממשי?
דורון פסקין | 28 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
בעקבות ההכרה הישראלית בסומלילנד – האיום של ארגון הטרור הסומלי
לאחר שישראל הודיעה ביום שישי על הכרה רשמית בסומלילנד, ארגון הטרור הסומלי א-שבאב, המזוהה עם אל-קאעידה, פרסם ביום שבת הודעה שבה התחייב לפעול נגד כל ניסיון ישראלי "לדרוש או להשתמש" בשטחי סומלילנד. "לא נקבל זאת, ונילחם בכך", נמסר.
בהודעה, שצוטטה בתקשורת הערבית, הציג דובר הארגון, עלי דהיר, את המהלך הישראלי כצעד של "התפשטות" לשטחי סומליה.
בהודעה שפרסמה לשכת ראש הממשלה ביום שישי האחרון נמסר כי מדינת ישראל מתכננת להרחיב באופן מיידי את יחסיה עם רפובליקת סומלילנד בשיתוף פעולה נרחב בתחומי חקלאות, בריאות, טכנולוגיה וכלכלה.
