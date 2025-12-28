כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

ארגון הטרור א-שבאב, המזוהה עם אל-קאעידה, התחייב לפעול נגד כל נוכחות ישראלית בשטח סומלילנד. האם מדובר באיום ממשי?

דורון פסקין | 28 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

בעקבות ההכרה הישראלית בסומלילנד – האיום של ארגון הטרור הסומלי

לאחר שישראל הודיעה ביום שישי על הכרה רשמית בסומלילנד, ארגון הטרור הסומלי א-שבאב, המזוהה עם אל-קאעידה, פרסם ביום שבת הודעה שבה התחייב לפעול נגד כל ניסיון ישראלי "לדרוש או להשתמש" בשטחי סומלילנד. "לא נקבל זאת, ונילחם בכך", נמסר.

בהודעה, שצוטטה בתקשורת הערבית, הציג דובר הארגון, עלי דהיר, את המהלך הישראלי כצעד של "התפשטות" לשטחי סומליה.

בהודעה שפרסמה לשכת ראש הממשלה ביום שישי האחרון נמסר כי מדינת ישראל מתכננת להרחיב באופן מיידי את יחסיה עם רפובליקת סומלילנד בשיתוף פעולה נרחב בתחומי חקלאות, בריאות, טכנולוגיה וכלכלה.

מחבלים מארגון א-שבאב בסומליה, 17 בפברואר 2011

מחבלים מארגון א-שבאב בסומליה, 17 בפברואר 2011 | צילום: MUSTAFA ABDI/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
בכירי חמאס ח'ליד אלחיה וח'אלד משעל
דיווח: חמאס יקיים בקרוב בחירות לראשות הלשכה המדינית; משעל ואלחיה המועמדים המרכזיים

יוני בן מנחם

לפי דיווחים בכלי תקשורת סעודיים, מועצת השורא של חמאס צפויה לבחור יו"ר חדש, מה שעשוי להשפיע על הקו בו ינקוט ארגון הטרור

תושבי סומלילנד חוגגים את הכרת ישראל במדינתם, 26 בדצמבר 2025
התנגדות ערבית רחבה להכרה הישראלית בסומלילנד

יוני בן מנחם

העולם הערבי והמוסלמי מגנה את ההכרה הישראלית בסומלילנד וחושש כי המהלך נועד לקדם את תוכנית ההגירה של טראמפ ולשרת את ישראל בהתקפות על איראן ועל החות'ים בתימן

הפגנות בעד עזה ברומא, איטליה, 7 בספטמבר 2025
איטליה: תשעה בני אדם נעצרו בחשד למימון חמאס במסווה של סיוע הומניטרי לעזה

דורון פסקין

באיטליה דווח כי יותר מ-71% מהכספים שנאספו על ידי שלושה גופים, אשר פעלו תחת הכותרת "סיוע הומניטרי", הועברו בפועל לידי חמאס או לגורמים המזוהים עמו, בהיקף כולל של כ-7 מיליון אירו

כוחות מועצת המעבר הדרומית בתימן, 23 במאי 2020
סעודיה מציבה קו אדום בתימן ומאיימת בהתערבות צבאית נגד "מועצת המעבר הדרומית"

דורון פסקין

על רקע השתלטות כוחות מועצת המעבר הדרומית על מחוזות נפט במזרח המדינה, שהיו בשליטת הממשלה התימנית המתנגדת לחות'ים, הודיעה הקואליציה בהובלת סעודיה כי כוחותיה יפעלו "ישירות" נגד כל "תנועה צבאית" העלולה לפגוע במאמצים להפחתת ההסלמה במדינה

בניינים בקייב שנפגעו בעקבות המתקפה, 27 בדצמבר 2025
כיממה לפני פגישתם של זלנסקי וטראמפ – מתקפה רוסית נרחבת על קייב

דורון פסקין

רוסיה ביצעה מתקפה משולבת של טילים וכטב"מים שנמשכה שעות ארוכות. זלנסקי: "פוטין ומעגלו הקרוב אינם רוצים לסיים את המלחמה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא הרפובליקה של סומלילנד, ד"ר אבדירחמן מוחמד עבדילאהי
ראש הממשלה הכריז על הכרה רשמית ברפובליקה של סומלילנד

אורן שלום

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי בעקבות ההכרזה, ברוח הסכמי אברהם, מדינת ישראל מתכננת להרחיב באופן מיידי את יחסיה עם סומלילנד בשיתוף פעולה נרחב בתחומי חקלאות, בריאות, טכנולוגיה וכלכלה

שתפו: