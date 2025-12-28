דיווח: חמאס יקיים בקרוב בחירות לראשות הלשכה המדינית; משעל ואלחיה המועמדים המרכזיים

כלי תקשורת סעודיים המזוהים עם בית המלוכה דיווחו כי חמאס נערך לבחירת יו"ר חדש ללשכה המדינית, בעקבות חיסולו של יחיא סינוואר, שעמד בראש הלשכה. על פי הדיווחים, ההתנהלות הפנימית בארגון מצביעה על שני מועמדים מרכזיים לתפקיד: ח'ליל אלחיה, יו"ר הלשכה המדינית של חמאס בעזה, וח'אלד משעל, יו"ר הלשכה המדינית לשעבר.

הבחירות צפויות להתקיים בקרוב במסגרת מועצת השורא, בעוד שהבחירות הכלליות בארגון נדחו בשל הלחימה ברצועת עזה.