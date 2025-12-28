לפי דיווחים בכלי תקשורת סעודיים, מועצת השורא של חמאס צפויה לבחור יו"ר חדש, מה שעשוי להשפיע על הקו בו ינקוט ארגון הטרור
יוני בן מנחם | 28 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: חמאס יקיים בקרוב בחירות לראשות הלשכה המדינית; משעל ואלחיה המועמדים המרכזיים
כלי תקשורת סעודיים המזוהים עם בית המלוכה דיווחו כי חמאס נערך לבחירת יו"ר חדש ללשכה המדינית, בעקבות חיסולו של יחיא סינוואר, שעמד בראש הלשכה. על פי הדיווחים, ההתנהלות הפנימית בארגון מצביעה על שני מועמדים מרכזיים לתפקיד: ח'ליל אלחיה, יו"ר הלשכה המדינית של חמאס בעזה, וח'אלד משעל, יו"ר הלשכה המדינית לשעבר.
הבחירות צפויות להתקיים בקרוב במסגרת מועצת השורא, בעוד שהבחירות הכלליות בארגון נדחו בשל הלחימה ברצועת עזה.
מקורות המקורבים להנהגת חמאס מסרו כי הארגון החליט לבחור יו"ר חדש ללשכה המדינית ולהסדיר מחדש את מסגרות ההנהגה – זאת על רקע העברת הסמכויות למועצה הנהגתית שהוקמה לאחר חיסולו של סינוואר. לדבריהם, נעשית היערכות לקיום הבחירות במסגרת מועצת השורא הכללית, המונה כ-50 חברים ומייצגת שלוש זירות: רצועת עזה, הגדה המערבית והפזורה. ההערכה היא כי הבחירות יתקיימו בתוך ימים או שבועות.
