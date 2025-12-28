כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

העולם הערבי והמוסלמי מגנה את ההכרה הישראלית בסומלילנד וחושש כי המהלך נועד לקדם את תוכנית ההגירה של טראמפ ולשרת את ישראל בהתקפות על איראן ועל החות'ים בתימן

יוני בן מנחם | 28 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

התנגדות ערבית רחבה להכרה הישראלית בסומלילנד

החלטתה של ישראל להכיר בעצמאותה של סומלילנד שבצפון סומליה הציתה בתוך זמן קצר גל נרחב של גינויים בעולם הערבי והמוסלמי, והובילה לשורה של צעדים דיפלומטיים מתואמים. צעדים אלה כללו כינוסי חירום, הצהרות חריפות ואזהרות מפני פגיעה בסדר הבין-לאומי וביציבות האזורית.

את ההתנגדות למהלך הישראלי מובילה מצרים, הרואה בו, לטענתה, שלב מקדים בתוכנית רחבה יותר שמטרתה לגרש פלסטינים מרצועת עזה במסגרת יוזמת ההגירה של טראמפ, כאשר סומלילנד מוזכרת כאחד היעדים האפשריים לקליטת המגורשים.

בהצהרה משותפת שפרסמו מצרים ו-20 מדינות נוספות, לצד הארגון לשיתוף פעולה אסלאמי, הובעה התנגדות נחרצת להכרה הישראלית בסומלילנד. בהצהרה הודגש כי מדובר ב"הפרה בוטה של המשפט הבין-לאומי ושל מגילת האו"ם", תוך הבהרת התמיכה המלאה בריבונותה של הרפובליקה הפדרלית של סומליה ודחייה מוחלטת של כל צעד הפוגע באחדות המדינה ובשלמותה הטריטוריאלית.

תושבי סומלילנד חוגגים את הכרת ישראל במדינתם, 26 בדצמבר 2025

תושבי סומלילנד חוגגים את הכרת ישראל במדינתם, 26 בדצמבר 2025 | צילום: Farhan Aleli / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הפגנות בעד עזה ברומא, איטליה, 7 בספטמבר 2025
איטליה: תשעה בני אדם נעצרו בחשד למימון חמאס במסווה של סיוע הומניטרי לעזה

דורון פסקין

באיטליה דווח כי יותר מ-71% מהכספים שנאספו על ידי שלושה גופים, אשר פעלו תחת הכותרת "סיוע הומניטרי", הועברו בפועל לידי חמאס או לגורמים המזוהים עמו, בהיקף כולל של כ-7 מיליון אירו

כוחות מועצת המעבר הדרומית בתימן, 23 במאי 2020
סעודיה מציבה קו אדום בתימן ומאיימת בהתערבות צבאית נגד "מועצת המעבר הדרומית"

דורון פסקין

על רקע השתלטות כוחות מועצת המעבר הדרומית על מחוזות נפט במזרח המדינה, שהיו בשליטת הממשלה התימנית המתנגדת לחות'ים, הודיעה הקואליציה בהובלת סעודיה כי כוחותיה יפעלו "ישירות" נגד כל "תנועה צבאית" העלולה לפגוע במאמצים להפחתת ההסלמה במדינה

בניינים בקייב שנפגעו בעקבות המתקפה, 27 בדצמבר 2025
כיממה לפני פגישתם של זלנסקי וטראמפ – מתקפה רוסית נרחבת על קייב

דורון פסקין

רוסיה ביצעה מתקפה משולבת של טילים וכטב"מים שנמשכה שעות ארוכות. זלנסקי: "פוטין ומעגלו הקרוב אינם רוצים לסיים את המלחמה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא הרפובליקה של סומלילנד, ד"ר אבדירחמן מוחמד עבדילאהי
ראש הממשלה הכריז על הכרה רשמית ברפובליקה של סומלילנד

אורן שלום

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי בעקבות ההכרזה, ברוח הסכמי אברהם, מדינת ישראל מתכננת להרחיב באופן מיידי את יחסיה עם סומלילנד בשיתוף פעולה נרחב בתחומי חקלאות, בריאות, טכנולוגיה וכלכלה

תיעוד ממסגד אימאם עלי בן אבי טאלב לאחר הפיגוע, 26 בדצמבר 2025
לפחות שמונה נרצחו בפיגוע בחומס שבסוריה

דורון פסקין

הפיגוע בוצע במסגד בשכונת "ואדי א-אד'הב" – שכונה בעלת רוב עלווי

כוחות מד״א באחת מזירת הפיגוע
אביב מאור ז"ל ושמשון מרדכי ז"ל נרצחו בפיגועי דריסה ודקירה בזירות שונות באזור בית שאן

צוות מגזין אפוק

המחבל, תושב השטחים, ביצע את שני הפיגועים ונעצר זמן קצר לאחר מכן

שתפו: