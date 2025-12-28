התנגדות ערבית רחבה להכרה הישראלית בסומלילנד

החלטתה של ישראל להכיר בעצמאותה של סומלילנד שבצפון סומליה הציתה בתוך זמן קצר גל נרחב של גינויים בעולם הערבי והמוסלמי, והובילה לשורה של צעדים דיפלומטיים מתואמים. צעדים אלה כללו כינוסי חירום, הצהרות חריפות ואזהרות מפני פגיעה בסדר הבין-לאומי וביציבות האזורית.

את ההתנגדות למהלך הישראלי מובילה מצרים, הרואה בו, לטענתה, שלב מקדים בתוכנית רחבה יותר שמטרתה לגרש פלסטינים מרצועת עזה במסגרת יוזמת ההגירה של טראמפ, כאשר סומלילנד מוזכרת כאחד היעדים האפשריים לקליטת המגורשים.