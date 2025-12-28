העולם הערבי והמוסלמי מגנה את ההכרה הישראלית בסומלילנד וחושש כי המהלך נועד לקדם את תוכנית ההגירה של טראמפ ולשרת את ישראל בהתקפות על איראן ועל החות'ים בתימן
יוני בן מנחם | 28 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
התנגדות ערבית רחבה להכרה הישראלית בסומלילנד
החלטתה של ישראל להכיר בעצמאותה של סומלילנד שבצפון סומליה הציתה בתוך זמן קצר גל נרחב של גינויים בעולם הערבי והמוסלמי, והובילה לשורה של צעדים דיפלומטיים מתואמים. צעדים אלה כללו כינוסי חירום, הצהרות חריפות ואזהרות מפני פגיעה בסדר הבין-לאומי וביציבות האזורית.
את ההתנגדות למהלך הישראלי מובילה מצרים, הרואה בו, לטענתה, שלב מקדים בתוכנית רחבה יותר שמטרתה לגרש פלסטינים מרצועת עזה במסגרת יוזמת ההגירה של טראמפ, כאשר סומלילנד מוזכרת כאחד היעדים האפשריים לקליטת המגורשים.
בהצהרה משותפת שפרסמו מצרים ו-20 מדינות נוספות, לצד הארגון לשיתוף פעולה אסלאמי, הובעה התנגדות נחרצת להכרה הישראלית בסומלילנד. בהצהרה הודגש כי מדובר ב"הפרה בוטה של המשפט הבין-לאומי ושל מגילת האו"ם", תוך הבהרת התמיכה המלאה בריבונותה של הרפובליקה הפדרלית של סומליה ודחייה מוחלטת של כל צעד הפוגע באחדות המדינה ובשלמותה הטריטוריאלית.
