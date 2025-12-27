כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

על רקע השתלטות כוחות מועצת המעבר הדרומית על מחוזות נפט במזרח המדינה, שהיו בשליטת הממשלה התימנית המתנגדת לחות'ים, הודיעה הקואליציה בהובלת סעודיה כי כוחותיה יפעלו "ישירות" נגד כל "תנועה צבאית" העלולה לפגוע במאמצים להפחתת ההסלמה במדינה

דורון פסקין | 27 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

סעודיה מציבה קו אדום בתימן ומאיימת בהתערבות צבאית נגד "מועצת המעבר הדרומית"

סעודיה אותתה במהלך סוף השבוע כי אם לא יחול שינוי במצב בתימן, היא עשויה להתערב בעצמה – גם באמצעים צבאיים.

בהודעה שפרסמה בשבת הקואליציה הערבית, בראשות סעודיה התומכת בממשלה היושבת בעדן, מסר דובר כוחות הקואליציה, תורכי אל-מאלכי, כי הכוחות "יתמודדו ישירות" עם כל "תנועות צבאיות" שיחבלו במאמצי הפחתת ההסלמה במחוזות חדרמות ואל-מהרה.

על פי ההצהרה, הקואליציה קיבלה בקשה רשמית מראש מועצת ההנהגה הנשיאותית של תימן, רשאד אל-עלימי, להתערב "באופן מיידי" לצורך הגנה על אזרחים.

כוחות מועצת המעבר הדרומית בתימן, 23 במאי 2020

כוחות מועצת המעבר הדרומית בתימן, 23 במאי 2020 | צילום: NABIL HASAN/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
בניינים בקייב שנפגעו בעקבות המתקפה, 27 בדצמבר 2025
כיממה לפני פגישתם של זלנסקי וטראמפ – מתקפה רוסית נרחבת על קייב

דורון פסקין

רוסיה ביצעה מתקפה משולבת של טילים וכטב"מים שנמשכה שעות ארוכות. זלנסקי: "פוטין ומעגלו הקרוב אינם רוצים לסיים את המלחמה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא הרפובליקה של סומלילנד, ד"ר אבדירחמן מוחמד עבדילאהי
ראש הממשלה הכריז על הכרה רשמית ברפובליקה של סומלילנד

אורן שלום

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי בעקבות ההכרזה, ברוח הסכמי אברהם, מדינת ישראל מתכננת להרחיב באופן מיידי את יחסיה עם סומלילנד בשיתוף פעולה נרחב בתחומי חקלאות, בריאות, טכנולוגיה וכלכלה

תיעוד ממסגד אימאם עלי בן אבי טאלב לאחר הפיגוע, 26 בדצמבר 2025
לפחות שמונה נרצחו בפיגוע בחומס שבסוריה

דורון פסקין

הפיגוע בוצע במסגד בשכונת "ואדי א-אד'הב" – שכונה בעלת רוב עלווי

כוחות מד״א באחת מזירת הפיגוע
אביב מאור ז"ל ושמשון מרדכי ז"ל נרצחו בפיגועי דריסה ודקירה בזירות שונות באזור בית שאן

צוות מגזין אפוק

המחבל, תושב השטחים, ביצע את שני הפיגועים ונעצר זמן קצר לאחר מכן

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, נפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, הקרמלין במוסקבה, 15 באוקטובר 2025 | צילום:
רוסיה מנסה לחזור לדרום סוריה

יוני בן מנחם

מוסקבה מגבירה מעורבות צבאית ומדינית תחת שלטון א-שרע, מתווכת בין ירושלים לדמשק – ובישראל רואים בנוכחות הרוסית "הרע במיעוטו" מול ההתבססות הטורקית

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ ושר המלחמה האמריקני, פיט הגסת' בבית הלבן, ארה״ב, 2 בדצמבר 2025 | צילום: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP via Getty Images
ארה"ב תקפה יעדים של דאע"ש בניגריה; טראמפ: "ארצנו לא תאפשר לטרור האסלאמי הרדיקלי לשגשג"

דורון פסקין

התקיפות הלילה בוצעו בצפון-מערב המדינה ובתיאום עם ממשלת ניגריה. מפיקוד אפריקה של צבא ארה"ב נמסר כי ההערכה היא שמספר מחבלי דאע"ש חוסלו, אולם עדיין מתבצעות הערכות של תוצאות התקיפה

שתפו: