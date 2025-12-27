על רקע השתלטות כוחות מועצת המעבר הדרומית על מחוזות נפט במזרח המדינה, שהיו בשליטת הממשלה התימנית המתנגדת לחות'ים, הודיעה הקואליציה בהובלת סעודיה כי כוחותיה יפעלו "ישירות" נגד כל "תנועה צבאית" העלולה לפגוע במאמצים להפחתת ההסלמה במדינה
דורון פסקין | 27 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
סעודיה מציבה קו אדום בתימן ומאיימת בהתערבות צבאית נגד "מועצת המעבר הדרומית"
סעודיה אותתה במהלך סוף השבוע כי אם לא יחול שינוי במצב בתימן, היא עשויה להתערב בעצמה – גם באמצעים צבאיים.
בהודעה שפרסמה בשבת הקואליציה הערבית, בראשות סעודיה התומכת בממשלה היושבת בעדן, מסר דובר כוחות הקואליציה, תורכי אל-מאלכי, כי הכוחות "יתמודדו ישירות" עם כל "תנועות צבאיות" שיחבלו במאמצי הפחתת ההסלמה במחוזות חדרמות ואל-מהרה.
על פי ההצהרה, הקואליציה קיבלה בקשה רשמית מראש מועצת ההנהגה הנשיאותית של תימן, רשאד אל-עלימי, להתערב "באופן מיידי" לצורך הגנה על אזרחים.
