סעודיה מציבה קו אדום בתימן ומאיימת בהתערבות צבאית נגד "מועצת המעבר הדרומית"

סעודיה אותתה במהלך סוף השבוע כי אם לא יחול שינוי במצב בתימן, היא עשויה להתערב בעצמה – גם באמצעים צבאיים.

בהודעה שפרסמה בשבת הקואליציה הערבית, בראשות סעודיה התומכת בממשלה היושבת בעדן, מסר דובר כוחות הקואליציה, תורכי אל-מאלכי, כי הכוחות "יתמודדו ישירות" עם כל "תנועות צבאיות" שיחבלו במאמצי הפחתת ההסלמה במחוזות חדרמות ואל-מהרה.