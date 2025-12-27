כיממה לפני פגישתם של זלנסקי וטראמפ – מתקפה רוסית נרחבת על קייב

כיממה לפני פגישתם של נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הייתה קייב נתונה בלילה שבין שישי לשבת למתקפה רוסית משולבת ורחבת-היקף, שכללה ירי טילים וכטב"מים ונמשכה שעות ארוכות. התקיפה פגעה בבנייני מגורים ובתשתיות אנרגיה, והותירה כשליש מהעיר ללא חימום בעיצומו של החורף.

לפי המשטרה האוקראינית, גבר בן 71 נהרג בקייב ו-32 בני אדם נפצעו, בהם שני ילדים. במקביל דיווח שר הפנים האוקראיני, איהור קלימנקו, על הרוג נוסף בעיירה בילה צרקבה שבמחוז קייב.

על פי הדיווחים מהבירה, האזעקות נמשכו קרוב לעשר שעות, ובמהלכן נרשמו פגיעות ישירות וכן נפילות של שברי יירוט במספר שכונות. תושבים סיפרו על פגיעות בבנייני מגורים ועל שריפות שהתפשטו בין הקומות. "כשחשבנו שהלילה הנורא נגמר, התעוררנו לפיצוץ מפחיד […] רק אחר כך הבנו שמדובר בפגיעה בבניין סמוך", סיפרה תושבת העיר, טטיאנה דונץ, לאתר חדשות מקומי.