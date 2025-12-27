כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

כיממה לפני פגישתם של נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הייתה קייב נתונה בלילה…

דורון פסקין | 27 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

כיממה לפני פגישתם של זלנסקי וטראמפ – מתקפה רוסית נרחבת על קייב

כיממה לפני פגישתם של נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הייתה קייב נתונה בלילה שבין שישי לשבת למתקפה רוסית משולבת ורחבת-היקף, שכללה ירי טילים וכטב"מים ונמשכה שעות ארוכות. התקיפה פגעה בבנייני מגורים ובתשתיות אנרגיה, והותירה כשליש מהעיר ללא חימום בעיצומו של החורף.

לפי המשטרה האוקראינית, גבר בן 71 נהרג בקייב ו-32 בני אדם נפצעו, בהם שני ילדים. במקביל דיווח שר הפנים האוקראיני, איהור קלימנקו, על הרוג נוסף בעיירה בילה צרקבה שבמחוז קייב.

על פי הדיווחים מהבירה, האזעקות נמשכו קרוב לעשר שעות, ובמהלכן נרשמו פגיעות ישירות וכן נפילות של שברי יירוט במספר שכונות. תושבים סיפרו על פגיעות בבנייני מגורים ועל שריפות שהתפשטו בין הקומות. "כשחשבנו שהלילה הנורא נגמר, התעוררנו לפיצוץ מפחיד […] רק אחר כך הבנו שמדובר בפגיעה בבניין סמוך", סיפרה תושבת העיר, טטיאנה דונץ, לאתר חדשות מקומי.

בניינים בקייב שנפגעו בעקבות המתקפה, 27 בדצמבר 2025

בניינים בקייב שנפגעו בעקבות המתקפה, 27 בדצמבר 2025 | צילום: AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא הרפובליקה של סומלילנד, ד"ר אבדירחמן מוחמד עבדילאהי
ראש הממשלה הכריז על הכרה רשמית ברפובליקה של סומלילנד

אורן שלום

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי בעקבות ההכרזה, ברוח הסכמי אברהם, מדינת ישראל מתכננת להרחיב באופן מיידי את יחסיה עם סומלילנד בשיתוף פעולה נרחב בתחומי חקלאות, בריאות, טכנולוגיה וכלכלה

תיעוד ממסגד אימאם עלי בן אבי טאלב לאחר הפיגוע, 26 בדצמבר 2025
לפחות שמונה נרצחו בפיגוע בחומס שבסוריה

דורון פסקין

הפיגוע בוצע במסגד בשכונת "ואדי א-אד'הב" – שכונה בעלת רוב עלווי

כוחות מד״א באחת מזירת הפיגוע
אביב מאור ז"ל ושמשון מרדכי ז"ל נרצחו בפיגועי דריסה ודקירה בזירות שונות באזור בית שאן

צוות מגזין אפוק

המחבל, תושב השטחים, ביצע את שני הפיגועים ונעצר זמן קצר לאחר מכן

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, נפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, הקרמלין במוסקבה, 15 באוקטובר 2025 | צילום:
רוסיה מנסה לחזור לדרום סוריה

יוני בן מנחם

מוסקבה מגבירה מעורבות צבאית ומדינית תחת שלטון א-שרע, מתווכת בין ירושלים לדמשק – ובישראל רואים בנוכחות הרוסית "הרע במיעוטו" מול ההתבססות הטורקית

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ ושר המלחמה האמריקני, פיט הגסת' בבית הלבן, ארה״ב, 2 בדצמבר 2025 | צילום: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP via Getty Images
ארה"ב תקפה יעדים של דאע"ש בניגריה; טראמפ: "ארצנו לא תאפשר לטרור האסלאמי הרדיקלי לשגשג"

דורון פסקין

התקיפות הלילה בוצעו בצפון-מערב המדינה ובתיאום עם ממשלת ניגריה. מפיקוד אפריקה של צבא ארה"ב נמסר כי ההערכה היא שמספר מחבלי דאע"ש חוסלו, אולם עדיין מתבצעות הערכות של תוצאות התקיפה

מימין: צילום מסך מתוך הסרטון שפרסם דובר צה״ל, משמאל: המחבל שחוסל, חסין מחמוד מרשד אל-ג'והרי
ישראל חיסלה מחבל מרכזי ביחידת המבצעים של "כוח קודס" האיראני בלבנון

אורן שלום

חסין מחמוד מרשד אל-ג'והרי, שפעל במסגרת משמרות המהפכה, חוסל באזור נצריה בדרום לבנון

שתפו: