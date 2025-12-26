ראש הממשלה הכריז על הכרה רשמית ברפובליקה של סומלילנד

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר החוץ, גדעון סער ונשיא הרפובליקה של סומלילנד, ד"ר אבדירחמן מוחמד עבדילאהי,

חתמו על הכרזה משותפת והדדית הכוללת הזדרה של היחסים בין המדינות.

בהודעת לשכת ראש הממשלה צוין כי הכרזה זו היא ברוח הסכמי אברהם שנחתמו ביוזמת הנשיא טראמפ.