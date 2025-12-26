מלשכת ראש הממשלה נמסר כי בעקבות ההכרזה, ברוח הסכמי אברהם, מדינת ישראל מתכננת להרחיב באופן מיידי את יחסיה עם ף סומלילנד בשיתוף פעולה נרחב בתחומי חקלאות, בריאות, טכנולוגיה וכלכלה
ראש הממשלה הכריז על הכרה רשמית ברפובליקה של סומלילנד
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר החוץ, גדעון סער ונשיא הרפובליקה של סומלילנד, ד"ר אבדירחמן מוחמד עבדילאהי,
חתמו על הכרזה משותפת והדדית הכוללת הזדרה של היחסים בין המדינות.
בהודעת לשכת ראש הממשלה צוין כי הכרזה זו היא ברוח הסכמי אברהם שנחתמו ביוזמת הנשיא טראמפ.
עוד נמסר כי מדינת ישראל מתכננת להרחיב באופן מיידי את יחסיה עם רפובליקת סומלילנד בשיתוף פעולה נרחב בתחומי חקלאות, בריאות, טכנולוגיה וכלכלה.
