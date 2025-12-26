כניסה
מחבל, תושב השטחים, ביצע את שני הפיגועים ונעצר זמן קצר לאחר מכן

צוות מגזין אפוק | 26 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

גבר ואישה נרצחו בפיגועי דריסה ודקירה בזירות שונות באזור בית שאן

גבר כבן 70 נרצח היום בפיגוע דריסה בעיר בית שאן ואישה כבת 20 נרצחה לאחר שנדקה בסמוך לקיבוץ עין חרוד.

ממשטרת ישראל נמסר כי "מתחקור ראשוני עולה כי מדובר באירוע פח"ע מתגלגל שהחל בעיר בית שאן שם נדרס הולך רגל, בהמשך נדקרה צעירה באזור כביש 71, עין חרוד, ובסופו של דבר החשוד נוטרל באזור צומת המעונות בעפולה על ידי עובר אורח".

עוד נמסר כי המחבל שנוטרל, תושב השטחים. פונה לבית החולים במצב בינוני וחקירת האירוע נמשכת כעת בכל הזירות.

כוחות מד״א באחת מזירת הפיגוע

כוחות מד״א באחת מזירת הפיגוע | צילום: דוברות מד״א

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, נפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, הקרמלין במוסקבה, 15 באוקטובר 2025 | צילום:
רוסיה מנסה לחזור לדרום סוריה

יוני בן מנחם

מוסקבה מגבירה מעורבות צבאית ומדינית תחת שלטון א-שרע, מתווכת בין ירושלים לדמשק – ובישראל רואים בנוכחות הרוסית "הרע במיעוטו" מול ההתבססות הטורקית

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ ושר המלחמה האמריקני, פיט הגסת' בבית הלבן, ארה״ב, 2 בדצמבר 2025 | צילום: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP via Getty Images
ארה"ב תקפה יעדים של דאע"ש בניגריה; טראמפ: "ארצנו לא תאפשר לטרור האסלאמי הרדיקלי לשגשג"

דורון פסקין

התקיפות הלילה בוצעו בצפון-מערב המדינה ובתיאום עם ממשלת ניגריה. מפיקוד אפריקה של צבא ארה"ב נמסר כי ההערכה היא שמספר מחבלי דאע"ש חוסלו, אולם עדיין מתבצעות הערכות של תוצאות התקיפה

מימין: צילום מסך מתוך הסרטון שפרסם דובר צה״ל, משמאל: המחבל שחוסל, חסין מחמוד מרשד אל-ג'והרי
ישראל חיסלה מחבל מרכזי ביחידת המבצעים של "כוח קודס" האיראני בלבנון

אורן שלום

חסין מחמוד מרשד אל-ג'והרי, שפעל במסגרת משמרות המהפכה, חוסל באזור נצריה בדרום לבנון

יושב ראש הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, 24 באוקטובר 2023
עבאס הצהיר כי הוא החל לקיים רפורמות מקיפות ברש"פ; בישראל הגיבו: מדובר בעוד ספין כושל

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים טוענים כי יו"ר הרש"פ ממשיך לנסות להטעות את ישראל, ארה"ב והקהילה הבין-לאומית כדי שיאפשרו לו לקחת חלק בניהול הרצועה

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, 17 בינואר 2025 | צילום: LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images
נשיא לבנון: "רוח המלחמה הורחקה מלבנון; ההחלטה לבלעדיות הנשק כבר התקבלה"

דורון פסקין

ג'וזף עון התייחס למצב הביטחוני במדינה ולמגעים למנוע מלחמה נוספת, וטען כי "הדברים מתקדמים לכיוונים חיוביים". על פירוק חיזבאללה מנשקו אמר כי "היישום מתבצע בהתאם לנסיבות"

ראש ממשלת עיראק, מוחמד שיאע א-סודאני, והפטריארך הכשדי-קתולי, הקרדינל לואיס סאקו
סערה בעיראק בעקבות דבריו של ראש הכנסייה הקתולית-כשדית בנוגע ל"נורמליזציה"

דורון פסקין

אזכור חריג של המונח במהלך מיסת חג המולד בבגדד, בנוכחות ראש הממשלה, הצית תגובות חריפות וקריאות לחקירה. החוק בעיראק קובע כי נורמליזציה עם ישראל היא עבירה פלילית

