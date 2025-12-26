מחבל, תושב השטחים, ביצע את שני הפיגועים ונעצר זמן קצר לאחר מכן
צוות מגזין אפוק | 26 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
גבר ואישה נרצחו בפיגועי דריסה ודקירה בזירות שונות באזור בית שאן
גבר כבן 70 נרצח היום בפיגוע דריסה בעיר בית שאן ואישה כבת 20 נרצחה לאחר שנדקה בסמוך לקיבוץ עין חרוד.
ממשטרת ישראל נמסר כי "מתחקור ראשוני עולה כי מדובר באירוע פח"ע מתגלגל שהחל בעיר בית שאן שם נדרס הולך רגל, בהמשך נדקרה צעירה באזור כביש 71, עין חרוד, ובסופו של דבר החשוד נוטרל באזור צומת המעונות בעפולה על ידי עובר אורח".
עוד נמסר כי המחבל שנוטרל, תושב השטחים. פונה לבית החולים במצב בינוני וחקירת האירוע נמשכת כעת בכל הזירות.
