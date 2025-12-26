כניסה
התקיפות הלילה בוצעו בצפון-מערב המדינה ובתיאום עם ממשלת ניגריה. מפיקוד אפריקה של צבא ארה"ב נמסר כי ההערכה היא שמספר מחבלי דאע"ש חוסלו, אולם עדיין מתבצעות הערכות של תוצאות התקיפה

דורון פסקין | 26 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ארה"ב תקפה יעדים של דאע"ש בניגריה; טראמפ: "ארצנו לא תאפשר לטרור האסלאמי הרדיקלי לשגשג"

צבא ארה"ב תקף הלילה מטרות של דאע"ש בצפון מערב ניגריה. על פי הודעה רשמית של פיקוד אפריקה של צבא ארה"ב (AFRICOM), התקיפה בוצעה במדינת סוקוטו בתיאום עם הרשויות הניגריות.

בפיקוד ציינו כי ההערכה הראשונית היא שמספר פעילי דאע"ש נהרגו בתקיפה, אשר כוונה למתחמים שהוגדרו כמחנות של ארגון הטרור. AFRICOM הוסיף כי הערכת תוצאות המבצע נמשכת, אך בשלב זה לא יימסרו פרטים נוספים, זאת מטעמי ביטחון מבצעי.

בהודעה נכלל גם ציטוט של מפקד הפיקוד, הגנרל דאגווין אנדרסון, שאמר כי הפיקוד "עובד עם ניגריה ושותפים אזוריים" כדי להגביר את שיתוף הפעולה נגד הטרור לנוכח "אלימות מתמשכת ואיומים על חיי חפים מפשע". לדבריו, "מטרתנו היא להגן על אזרחי ארה"ב ולפגוע בארגוני קיצון אלימים בכל מקום שבו הם נמצאים".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ ושר המלחמה האמריקני, פיט הגסת' בבית הלבן, ארה״ב, 2 בדצמבר 2025 | צילום: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP via Getty Images

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ ושר המלחמה האמריקני, פיט הגסת' בבית הלבן, ארה״ב, 2 בדצמבר 2025 | צילום: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP via Getty Images

