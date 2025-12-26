ארה"ב תקפה יעדים של דאע"ש בניגריה; טראמפ: "ארצנו לא תאפשר לטרור האסלאמי הרדיקלי לשגשג"

צבא ארה"ב תקף הלילה מטרות של דאע"ש בצפון מערב ניגריה. על פי הודעה רשמית של פיקוד אפריקה של צבא ארה"ב (AFRICOM), התקיפה בוצעה במדינת סוקוטו בתיאום עם הרשויות הניגריות.

בפיקוד ציינו כי ההערכה הראשונית היא שמספר פעילי דאע"ש נהרגו בתקיפה, אשר כוונה למתחמים שהוגדרו כמחנות של ארגון הטרור. AFRICOM הוסיף כי הערכת תוצאות המבצע נמשכת, אך בשלב זה לא יימסרו פרטים נוספים, זאת מטעמי ביטחון מבצעי.