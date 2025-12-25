ישראל חיסלה מחבל מרכזי ביחידת המבצעים של "כוח קודס" האיראני בלבנון

צה"ל ושב"כ הודיעו כי מוקדם יותר היום חוסל, במרחב נצריה שבדרום לבנון, חסין מחמוד מרשד אל-ג'והרי, פעיל טרור מרכזי ביחידת המבצעים 840 של "כוח קודס" האיראני. אל-ג'והרי היה מעורב בשנים האחרונות בקידום והובלת מתווי טרור נגד מדינת ישראל בזירה הסורית-לבנונית.

לפי ההודעה, אל-ג׳והרי פעל במסגרת משמרות המהפכה ונטל חלק בפעילות טרור בהכוונה ובמימון איראניים, שכוונה נגד מדינת ישראל וכוחות הביטחון.