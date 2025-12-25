כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

חסין מחמוד מרשד אל-ג'והרי, שפעל במסגרת משמרות המהפכה, חוסל באזור נצריה בדרום לבנון

אורן שלום | 25 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ישראל חיסלה מחבל מרכזי ביחידת המבצעים של "כוח קודס" האיראני בלבנון

צה"ל ושב"כ הודיעו כי מוקדם יותר היום חוסל, במרחב נצריה שבדרום לבנון, חסין מחמוד מרשד אל-ג'והרי, פעיל טרור מרכזי ביחידת המבצעים 840 של "כוח קודס" האיראני. אל-ג'והרי היה מעורב בשנים האחרונות בקידום והובלת מתווי טרור נגד מדינת ישראל בזירה הסורית-לבנונית.

לפי ההודעה, אל-ג׳והרי פעל במסגרת משמרות המהפכה ונטל חלק בפעילות טרור בהכוונה ובמימון איראניים, שכוונה נגד מדינת ישראל וכוחות הביטחון.

יחידה 840, יחידת המבצעים של "כוח קודס", בראשות אצע'ר באק'רי וסגנו מחמד רצ'א אנצארי, אחראית להכוונה ולביצוע פעילות טרור איראנית נגד מדינת ישראל, לרבות תכנון פיגועים והפעלת גורמי טרור בזירות השונות.

מימין: צילום מסך מתוך הסרטון שפרסם דובר צה״ל, משמאל: המחבל שחוסל, חסין מחמוד מרשד אל-ג'והרי

מימין: צילום מסך מתוך הסרטון שפרסם דובר צה״ל, משמאל: המחבל שחוסל, חסין מחמוד מרשד אל-ג'והרי | שימוש לפי סעיף 27א׳

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
יושב ראש הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, 24 באוקטובר 2023
עבאס הצהיר כי הוא החל לקיים רפורמות מקיפות ברש"פ; בישראל הגיבו: מדובר בעוד ספין כושל

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים טוענים כי יו"ר הרש"פ ממשיך לנסות להטעות את ישראל, ארה"ב והקהילה הבין-לאומית כדי שיאפשרו לו לקחת חלק בניהול הרצועה

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, 17 בינואר 2025 | צילום: LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images
נשיא לבנון: "רוח המלחמה הורחקה מלבנון; ההחלטה לבלעדיות הנשק כבר התקבלה"

דורון פסקין

ג'וזף עון התייחס למצב הביטחוני במדינה ולמגעים למנוע מלחמה נוספת, וטען כי "הדברים מתקדמים לכיוונים חיוביים". על פירוק חיזבאללה מנשקו אמר כי "היישום מתבצע בהתאם לנסיבות"

ראש ממשלת עיראק, מוחמד שיאע א-סודאני, והפטריארך הכשדי-קתולי, הקרדינל לואיס סאקו
סערה בעיראק בעקבות דבריו של ראש הכנסייה הקתולית-כשדית בנוגע ל"נורמליזציה"

דורון פסקין

אזכור חריג של המונח במהלך מיסת חג המולד בבגדד, בנוכחות ראש הממשלה, הצית תגובות חריפות וקריאות לחקירה. החוק בעיראק קובע כי נורמליזציה עם ישראל היא עבירה פלילית

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, 13 ביוני 2021
נעצר חשוד בריגול לטובת איראן; נתפס מצלם ליד ביתו של ראש הממשלה לשעבר בנט

אורן שלום

כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד תושב ראשון לציון בשל ביצוע עבירות ביטחוניות. בנט הגיב: "מאמצי איראן לפגוע בי לא יעצרו אותי במשימת חיי"

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 3 באוקטובר 2025
בין טראמפ לטורקיה: הקרב על השלב הבא בעזה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסרו כי נתניהו ינסה לשכנע בשבוע הבא את טראמפ לעגן את "הקו הצהוב" כגבול קבוע עד לפירוק ארגון הטרור מנשקו

כוחות צבא סורים בפעילות, 5 במרץ 2025
כוחות הביטחון הסורים עצרו את מנהיג דאע"ש באזור דמשק

דורון פסקין

נמשכות פעולות המשטר הסורי נגד דאע"ש. מפקד ביטחון הפנים הסורי התייחס למעצר: "זוהי מכה הרסנית לארגון"

שתפו: