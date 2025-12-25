חסין מחמוד מרשד אל-ג'והרי, שפעל במסגרת משמרות המהפכה, חוסל באזור נצריה בדרום לבנון
ישראל חיסלה מחבל מרכזי ביחידת המבצעים של "כוח קודס" האיראני בלבנון
צה"ל ושב"כ הודיעו כי מוקדם יותר היום חוסל, במרחב נצריה שבדרום לבנון, חסין מחמוד מרשד אל-ג'והרי, פעיל טרור מרכזי ביחידת המבצעים 840 של "כוח קודס" האיראני. אל-ג'והרי היה מעורב בשנים האחרונות בקידום והובלת מתווי טרור נגד מדינת ישראל בזירה הסורית-לבנונית.
לפי ההודעה, אל-ג׳והרי פעל במסגרת משמרות המהפכה ונטל חלק בפעילות טרור בהכוונה ובמימון איראניים, שכוונה נגד מדינת ישראל וכוחות הביטחון.
יחידה 840, יחידת המבצעים של "כוח קודס", בראשות אצע'ר באק'רי וסגנו מחמד רצ'א אנצארי, אחראית להכוונה ולביצוע פעילות טרור איראנית נגד מדינת ישראל, לרבות תכנון פיגועים והפעלת גורמי טרור בזירות השונות.
