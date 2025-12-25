גורמים בכירים בירושלים טוענים כי יו"ר הרש"פ ממשיך לנסות להטעות את ישראל, ארה"ב והקהילה הבין-לאומית כדי שיאפשרו לו לקחת חלק בניהול הרצועה
יוני בן מנחם | 25 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
עבאס הצהיר כי הוא החל לקיים רפורמות מקיפות ברש"פ; בישראל הגיבו: מדובר בעוד ספין כושל
יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, הצהיר אתמול כי הוא עומד במחויבותו לקידום רפורמות חוקתיות, פוליטיות וכלכליות, זאת על רקע דרישות מצד אירופה וארה"ב לביצוע רפורמות פיננסיות ולעדכון תוכניות הלימוד.
בהצהרה שפרסם בסוכנות הידיעות הרשמית "וופא" אמר עבאס: "בהתאם למחויבויותינו הלאומיות והבין-לאומיות, אנו ממשיכים ביישום תוכנית רפורמה לאומית כוללת, שמטרתה לפתח ולעדכן את המערכת המשפטית והמוסדית של מדינת פלסטין, לבסס את שלטון החוק, לחזק את עקרונות הממשל התקין, השקיפות והאחריותיות, ולהבטיח הפרדה בין הרשויות, באופן שישרת את האינטרס הציבורי ויחזק את אמון האזרחים במוסדות מדינתם".
עוד ציין עבאס כי תוכנית הרפורמה "כוללת גם פיתוח של מגזר החינוך, לרבות בחינה ועדכון של תוכניות הלימוד בהתאם לסטנדרטים בין-לאומיים, תוך הלימה לזהותנו הלאומית הפלסטינית וחיזוק ערכי הסובלנות, כיבוד החוק ודחיית האלימות וההסתה, מבלי לפגוע בזכויותינו הלאומיות הקבועות או בנרטיב ההיסטורי שלנו".
