עבאס הצהיר כי הוא החל לקיים רפורמות מקיפות ברש"פ; בישראל הגיבו: מדובר בעוד ספין כושל

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, הצהיר אתמול כי הוא עומד במחויבותו לקידום רפורמות חוקתיות, פוליטיות וכלכליות, זאת על רקע דרישות מצד אירופה וארה"ב לביצוע רפורמות פיננסיות ולעדכון תוכניות הלימוד.

בהצהרה שפרסם בסוכנות הידיעות הרשמית "וופא" אמר עבאס: "בהתאם למחויבויותינו הלאומיות והבין-לאומיות, אנו ממשיכים ביישום תוכנית רפורמה לאומית כוללת, שמטרתה לפתח ולעדכן את המערכת המשפטית והמוסדית של מדינת פלסטין, לבסס את שלטון החוק, לחזק את עקרונות הממשל התקין, השקיפות והאחריותיות, ולהבטיח הפרדה בין הרשויות, באופן שישרת את האינטרס הציבורי ויחזק את אמון האזרחים במוסדות מדינתם".