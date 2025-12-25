כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים בכירים בירושלים טוענים כי יו"ר הרש"פ ממשיך לנסות להטעות את ישראל, ארה"ב והקהילה הבין-לאומית כדי שיאפשרו לו לקחת חלק בניהול הרצועה

יוני בן מנחם | 25 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

עבאס הצהיר כי הוא החל לקיים רפורמות מקיפות ברש"פ; בישראל הגיבו: מדובר בעוד ספין כושל

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, הצהיר אתמול כי הוא עומד במחויבותו לקידום רפורמות חוקתיות, פוליטיות וכלכליות, זאת על רקע דרישות מצד אירופה וארה"ב לביצוע רפורמות פיננסיות ולעדכון תוכניות הלימוד.

בהצהרה שפרסם בסוכנות הידיעות הרשמית "וופא" אמר עבאס: "בהתאם למחויבויותינו הלאומיות והבין-לאומיות, אנו ממשיכים ביישום תוכנית רפורמה לאומית כוללת, שמטרתה לפתח ולעדכן את המערכת המשפטית והמוסדית של מדינת פלסטין, לבסס את שלטון החוק, לחזק את עקרונות הממשל התקין, השקיפות והאחריותיות, ולהבטיח הפרדה בין הרשויות, באופן שישרת את האינטרס הציבורי ויחזק את אמון האזרחים במוסדות מדינתם".

עוד ציין עבאס כי תוכנית הרפורמה "כוללת גם פיתוח של מגזר החינוך, לרבות בחינה ועדכון של תוכניות הלימוד בהתאם לסטנדרטים בין-לאומיים, תוך הלימה לזהותנו הלאומית הפלסטינית וחיזוק ערכי הסובלנות, כיבוד החוק ודחיית האלימות וההסתה, מבלי לפגוע בזכויותינו הלאומיות הקבועות או בנרטיב ההיסטורי שלנו".

יושב ראש הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, 24 באוקטובר 2023

יושב ראש הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, 24 באוקטובר 2023 | צילום: CHRISTOPHE ENA/POOL/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מימין: צילום מסך מתוך הסרטון שפרסם דובר צה״ל, משמאל: המחבל שחוסל, חסין מחמוד מרשד אל-ג'והרי
ישראל חיסלה מחבל מרכזי ביחידת המבצעים של "כוח קודס" האיראני בלבנון

אורן שלום

חסין מחמוד מרשד אל-ג'והרי, שפעל במסגרת משמרות המהפכה, חוסל באזור נצריה בדרום לבנון

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, 17 בינואר 2025 | צילום: LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images
נשיא לבנון: "רוח המלחמה הורחקה מלבנון; ההחלטה לבלעדיות הנשק כבר התקבלה"

דורון פסקין

ג'וזף עון התייחס למצב הביטחוני במדינה ולמגעים למנוע מלחמה נוספת, וטען כי "הדברים מתקדמים לכיוונים חיוביים". על פירוק חיזבאללה מנשקו אמר כי "היישום מתבצע בהתאם לנסיבות"

ראש ממשלת עיראק, מוחמד שיאע א-סודאני, והפטריארך הכשדי-קתולי, הקרדינל לואיס סאקו
סערה בעיראק בעקבות דבריו של ראש הכנסייה הקתולית-כשדית בנוגע ל"נורמליזציה"

דורון פסקין

אזכור חריג של המונח במהלך מיסת חג המולד בבגדד, בנוכחות ראש הממשלה, הצית תגובות חריפות וקריאות לחקירה. החוק בעיראק קובע כי נורמליזציה עם ישראל היא עבירה פלילית

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, 13 ביוני 2021
נעצר חשוד בריגול לטובת איראן; נתפס מצלם ליד ביתו של ראש הממשלה לשעבר בנט

אורן שלום

כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד תושב ראשון לציון בשל ביצוע עבירות ביטחוניות. בנט הגיב: "מאמצי איראן לפגוע בי לא יעצרו אותי במשימת חיי"

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 3 באוקטובר 2025
בין טראמפ לטורקיה: הקרב על השלב הבא בעזה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסרו כי נתניהו ינסה לשכנע בשבוע הבא את טראמפ לעגן את "הקו הצהוב" כגבול קבוע עד לפירוק ארגון הטרור מנשקו

כוחות צבא סורים בפעילות, 5 במרץ 2025
כוחות הביטחון הסורים עצרו את מנהיג דאע"ש באזור דמשק

דורון פסקין

נמשכות פעולות המשטר הסורי נגד דאע"ש. מפקד ביטחון הפנים הסורי התייחס למעצר: "זוהי מכה הרסנית לארגון"

שתפו: