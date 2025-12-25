אזכור חריג של המונח במהלך מיסת חג המולד בבגדד, בנוכחות ראש הממשלה, הצית תגובות חריפות וקריאות לחקירה. החוק בעיראק קובע כי נורמליזציה עם ישראל היא עבירה פלילית
סערה בעיראק בעקבות דבריו של ראש הכנסייה הקתולית-כשדית בנוגע ל"נורמליזציה"
סערה פוליטית ציבורית פרצה אמש בעיראק, לאחר שבמהלך מיסת חג המולד בבגדד הזכיר הפטריארך הכשדי-קתולי, הקרדינל לואיס סאקו, את המונח הערבי "תטביע" – מילה המזוהה בשיח האזורי בעיקר עם נורמליזציה של יחסים עם ישראל. בדבריו קרא סאקו לממשלה העיראקית הבאה "לדאוג שהנורמליזציה תהיה בעיראק ועם עיראק".
על פי תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות, הדברים נאמרו במהלך טקס חגיגי בכנסיית מאר יוסף בבגדד, בנוכחות ראש הממשלה מוחמד שיאע א-סודאני. סאקו נימק את דבריו בכך שעיראק היא "ארץ אברהם וארץ הנביאים", ואף הוסיף אמירה בעלת מטען היסטורי תרבותי כאשר ציין כי "התלמוד נכתב בבבל". לדבריו, "העולם כולו צריך לבוא לעיראק".
סאקו משמש כראש הכנסייה הקתולית הכשדית, הכפופה לאפיפיור ברומא, ומנהיג את חיי הדת של מאות אלפי נוצרים בעיראק.
