כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד תושב ראשון לציון בשל ביצוע עבירות ביטחוניות. בנט הגיב: "מאמצי איראן לפגוע בי לא יעצרו אותי במשימת חיי"

אורן שלום | 25 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

נעצר חשוד בריגול לטובת איראן; נתפס מצלם ליד ביתו של ראש הממשלה לשעבר בנט

שב"כ ומשטרת ישראל עצרו החודש את ודים קופריאנוב, אזרח ישראלי כבן 40 מראשון לציון, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות בהכוונת גורמי מודיעין איראניים.

על פי החשד, קופריאנוב צילם אזורים הסמוכים לביתו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט. במסגרת קשריו עם הגורמים האיראניים, הוא אף התבקש לרכוש מצלמת רכב לצורך ביצוע המשימה.

מחקירתו עלה כי במהלך החודשיים האחרונים נדרש לבצע שורה של משימות ביטחוניות, שבמסגרתן העביר למפעיליו תצלומים שונים שצילם בעיר מגוריו ובערים נוספות, בתמורה לתשלומים כספיים. היום צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום.

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, 13 ביוני 2021

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, 13 ביוני 2021 | צילום: Amir Levy/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות צה"ל ברצועת עזה, 3 באוקטובר 2025
בין טראמפ לטורקיה: הקרב על השלב הבא בעזה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסרו כי נתניהו ינסה לשכנע בשבוע הבא את טראמפ לעגן את "הקו הצהוב" כגבול קבוע עד לפירוק ארגון הטרור מנשקו

כוחות צבא סורים בפעילות, 5 במרץ 2025
כוחות הביטחון הסורים עצרו את מנהיג דאע"ש באזור דמשק

דורון פסקין

נמשכות פעולות המשטר הסורי נגד דאע"ש. מפקד ביטחון הפנים הסורי התייחס למעצר: "זוהי מכה הרסנית לארגון"

בכיר חמאס אוסאמה חמדאן, 18 בינואר 2025
בכיר חמאס: "הרעיון של מסירת הנשק אינו מקובל על ההתנגדות; סופו של הסכסוך יהיה מחיקת ישראל"

דורון פסקין

אוסאמה חמדאן תקף את הדרישה הישראלית-אמריקנית לפירוז עזה ופירוק ארגון הטרור מנשקו, והצהיר: "האויב לא יצליח לפרק את חמאס מנשקו גם בעוד מאה שנה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך הנאום בטקס
"אויבינו אומנם מלקקים את הפצעים, אך הם מבקשים להתחמש מחדש כדי לפגוע בנו שוב"

אורן שלום

סיכום הנאומים של ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל בטקס סיום קורס טיס

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 19 בדצמבר 2025
זלנסקי חשף את תוכנית 20 הנקודות של ארה"ב: "חלה התקדמות משמעותית"

דורון פסקין

נשיא אוקראינה הציג את מה שכינה "הסכם מסגרת" לסיום המלחמה. בין הסעיפים: ערבויות הגנה בסגנון אמנת נאט"ו, צירוף אוקראינה לאיחוד האירופי ומחלוקת פתוחה על אזור דונבאס – שחלקו נכבש על ידי רוסיה וייתכן כי יהפוך לאזור סחר חופשי מפורז

כוחות צה״ל בגבול עם רצועת עזה, 11 באוקטובר 2025
קצין נפצע ברפיח מפיצוץ מטען; משרד ראש הממשלה: "ישראל תגיב בהתאם"

צוות מגזין אפוק

מטען הופעל כלפי כלי רכב משוריין בעת פעילות מבצעית ברפיח, הקצין פונה לבית חולים במצב קל

שתפו: