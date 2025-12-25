נעצר חשוד בריגול לטובת איראן; נתפס מצלם ליד ביתו של ראש הממשלה לשעבר בנט

נשיא אוקראינה הציג את מה שכינה "הסכם מסגרת" לסיום המלחמה. בין הסעיפים: ערבויות הגנה בסגנון אמנת נאט"ו, צירוף אוקראינה לאיחוד האירופי ומחלוקת פתוחה על אזור דונבאס – שחלקו נכבש על ידי רוסיה וייתכן כי יהפוך לאזור סחר חופשי מפורז