כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד תושב ראשון לציון בשל ביצוע עבירות ביטחוניות. בנט הגיב: "מאמצי איראן לפגוע בי לא יעצרו אותי במשימת חיי"
נעצר חשוד בריגול לטובת איראן; נתפס מצלם ליד ביתו של ראש הממשלה לשעבר בנט
שב"כ ומשטרת ישראל עצרו החודש את ודים קופריאנוב, אזרח ישראלי כבן 40 מראשון לציון, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות בהכוונת גורמי מודיעין איראניים.
על פי החשד, קופריאנוב צילם אזורים הסמוכים לביתו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט. במסגרת קשריו עם הגורמים האיראניים, הוא אף התבקש לרכוש מצלמת רכב לצורך ביצוע המשימה.
מחקירתו עלה כי במהלך החודשיים האחרונים נדרש לבצע שורה של משימות ביטחוניות, שבמסגרתן העביר למפעיליו תצלומים שונים שצילם בעיר מגוריו ובערים נוספות, בתמורה לתשלומים כספיים. היום צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו