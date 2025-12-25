גורמים בכירים בישראל מסרו כי נתניהו ינסה לשכנע בשבוע הבא את טראמפ לעגן את "הקו הצהוב" כגבול קבוע עד לפירוק ארגון הטרור מנשקו
יוני בן מנחם | 25 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
בין טראמפ לטורקיה: הקרב על השלב הבא בעזה
גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי יישום השלב השני של תוכנית טראמפ ברצועת עזה עשוי לצאת לדרך בתחילת החודש הבא, בהנחה שיגובשו סיכומים בפגישתם הצפויה של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בשבוע הבא. השלב השני של ההסכם צפוי להוות חלק חשוב בפגישה.
לדבריהם, נתניהו צפוי להבהיר לטראמפ כי ישראל אינה יכולה להתקדם לשלב הבא כל עוד חמאס מפר את ההסכם, גורר רגליים בהחזרת גופתו של החלל הישראלי האחרון, רן גואילי, וממשיך בפעילות עוינת נגד חיילי צה"ל ברצועה. אתמול נפצע קצין צה"ל באורח קל מפיצוץ מטען חבלה באזור רפיח.
משרד ראש הממשלה עדכן אתמול כי יצאה למצרים משלחת ישראלית בראשות גל הירש, מתאם השבויים והנעדרים, במטרה לקדם את החזרת גופתו של גואילי.
