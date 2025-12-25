בין טראמפ לטורקיה: הקרב על השלב הבא בעזה

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי יישום השלב השני של תוכנית טראמפ ברצועת עזה עשוי לצאת לדרך בתחילת החודש הבא, בהנחה שיגובשו סיכומים בפגישתם הצפויה של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בשבוע הבא. השלב השני של ההסכם צפוי להוות חלק חשוב בפגישה.

לדבריהם, נתניהו צפוי להבהיר לטראמפ כי ישראל אינה יכולה להתקדם לשלב הבא כל עוד חמאס מפר את ההסכם, גורר רגליים בהחזרת גופתו של החלל הישראלי האחרון, רן גואילי, וממשיך בפעילות עוינת נגד חיילי צה"ל ברצועה. אתמול נפצע קצין צה"ל באורח קל מפיצוץ מטען חבלה באזור רפיח.