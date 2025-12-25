כניסה
גורמים בכירים בישראל מסרו כי נתניהו ינסה לשכנע בשבוע הבא את טראמפ לעגן את "הקו הצהוב" כגבול קבוע עד לפירוק ארגון הטרור מנשקו

יוני בן מנחם | 25 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

בין טראמפ לטורקיה: הקרב על השלב הבא בעזה

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי יישום השלב השני של תוכנית טראמפ ברצועת עזה עשוי לצאת לדרך בתחילת החודש הבא, בהנחה שיגובשו סיכומים בפגישתם הצפויה של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בשבוע הבא. השלב השני של ההסכם צפוי להוות חלק חשוב בפגישה.

לדבריהם, נתניהו צפוי להבהיר לטראמפ כי ישראל אינה יכולה להתקדם לשלב הבא כל עוד חמאס מפר את ההסכם, גורר רגליים בהחזרת גופתו של החלל הישראלי האחרון, רן גואילי, וממשיך בפעילות עוינת נגד חיילי צה"ל ברצועה. אתמול נפצע קצין צה"ל באורח קל מפיצוץ מטען חבלה באזור רפיח.

משרד ראש הממשלה עדכן אתמול כי יצאה למצרים משלחת ישראלית בראשות גל הירש, מתאם השבויים והנעדרים, במטרה לקדם את החזרת גופתו של גואילי.

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 3 באוקטובר 2025

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 3 באוקטובר 2025 | צילום: JACK GUEZ/POOL/AFP via Getty Images

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, 13 ביוני 2021
נעצר חשוד בריגול לטובת איראן; נתפס מצלם ליד ביתו של ראש הממשלה לשעבר בנט

אורן שלום

כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד תושב ראשון לציון בשל ביצוע עבירות ביטחוניות. בנט הגיב: "מאמצי איראן לפגוע בי לא יעצרו אותי במשימת חיי"

כוחות צבא סורים בפעילות, 5 במרץ 2025
כוחות הביטחון הסורים עצרו את מנהיג דאע"ש באזור דמשק

דורון פסקין

נמשכות פעולות המשטר הסורי נגד דאע"ש. מפקד ביטחון הפנים הסורי התייחס למעצר: "זוהי מכה הרסנית לארגון"

בכיר חמאס אוסאמה חמדאן, 18 בינואר 2025
בכיר חמאס: "הרעיון של מסירת הנשק אינו מקובל על ההתנגדות; סופו של הסכסוך יהיה מחיקת ישראל"

דורון פסקין

אוסאמה חמדאן תקף את הדרישה הישראלית-אמריקנית לפירוז עזה ופירוק ארגון הטרור מנשקו, והצהיר: "האויב לא יצליח לפרק את חמאס מנשקו גם בעוד מאה שנה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך הנאום בטקס
"אויבינו אומנם מלקקים את הפצעים, אך הם מבקשים להתחמש מחדש כדי לפגוע בנו שוב"

אורן שלום

סיכום הנאומים של ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל בטקס סיום קורס טיס

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 19 בדצמבר 2025
זלנסקי חשף את תוכנית 20 הנקודות של ארה"ב: "חלה התקדמות משמעותית"

דורון פסקין

נשיא אוקראינה הציג את מה שכינה "הסכם מסגרת" לסיום המלחמה. בין הסעיפים: ערבויות הגנה בסגנון אמנת נאט"ו, צירוף אוקראינה לאיחוד האירופי ומחלוקת פתוחה על אזור דונבאס – שחלקו נכבש על ידי רוסיה וייתכן כי יהפוך לאזור סחר חופשי מפורז

כוחות צה״ל בגבול עם רצועת עזה, 11 באוקטובר 2025
קצין נפצע ברפיח מפיצוץ מטען; משרד ראש הממשלה: "ישראל תגיב בהתאם"

צוות מגזין אפוק

מטען הופעל כלפי כלי רכב משוריין בעת פעילות מבצעית ברפיח, הקצין פונה לבית חולים במצב קל

