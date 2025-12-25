כוחות הביטחון הסורים עצרו את מנהיג דאע"ש באזור דמשק

משרד הפנים הסורי הודיע אתמול כי כוחות הביטחון הכפופים לו ביצעו מבצע ממוקד בעיר אל-מועַדמיה שבמחוז הכפרי של דמשק. בסיום המבצע נעצר אדם שהוגדר כ"וואלי דמשק" של דאע"ש – תואר המשמש את הארגון לציון אחריות מנהלית ומבצעית על זירה גיאוגרפית מוגדרת, כמו מושל.

לפי ההודעה, שפורסמה בסוכנות הידיעות הרשמית של סוריה, SANA, שמו של העצור הוא טהא א-זועבי, המכונה "אבו עומר טביה". יחד עמו נעצרו מספר סייענים, ובמהלך הפעולה נתפסו אמצעי לחימה, ובהם חגורת נפץ.