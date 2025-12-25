נמשכות פעולות המשטר הסורי נגד דאע"ש. מפקד ביטחון הפנים הסורי התייחס למעצר: "זוהי מכה הרסנית לארגון"
כוחות הביטחון הסורים עצרו את מנהיג דאע"ש באזור דמשק
משרד הפנים הסורי הודיע אתמול כי כוחות הביטחון הכפופים לו ביצעו מבצע ממוקד בעיר אל-מועַדמיה שבמחוז הכפרי של דמשק. בסיום המבצע נעצר אדם שהוגדר כ"וואלי דמשק" של דאע"ש – תואר המשמש את הארגון לציון אחריות מנהלית ומבצעית על זירה גיאוגרפית מוגדרת, כמו מושל.
לפי ההודעה, שפורסמה בסוכנות הידיעות הרשמית של סוריה, SANA, שמו של העצור הוא טהא א-זועבי, המכונה "אבו עומר טביה". יחד עמו נעצרו מספר סייענים, ובמהלך הפעולה נתפסו אמצעי לחימה, ובהם חגורת נפץ.
בהודעת המשטר הסורי נמסר כי המבצע בוצע על ידי "יחידות מיוחדות" של כוחות הביטחון במחוז הכפרי של דמשק, בשיתוף מנגנון המודיעין הכללי ובתיאום עם כוחות הקואליציה הבין-לאומית נגד דאע"ש.
